Xavi Hernández explota contra arbitraje tras eliminación de Barcelona ante PSG en Champions

BARCELONA, ESPAÑA.- Xavi Hernández y su Barcelona quedó fuera de la Champions League a manos del PSG, y el DT se fue expulsado y tras el partido, en declaraciones, explotó ante el trabajo arbitral de István Kovács.

El técnico de Barcelona se sentía impotente ante el marcador de 1-4 y se fue contra el silbante tras al expulsión de Ronald Araújo, que marcó la eliminatoria.

“Estamos contrariados, enrabietados. La expulsión de Araujo marca la eliminatoria. Estábamos bien, ordenados en ataque y en defensa. Para mí es demasiado pitar roja. Es una pena que el trabajo de toda una temporada se termine por una decisión arbitral. Hay expulsiones en el fútbol, pero el árbitro ha estado muy mal. Un desastre. No me gusta hablar de los árbitros, pero lo tenemos que decir. No nos podemos callar”, opinó sobre la actuación arbitral.