Wisdom Quaye sobre el dopaje: “No tengo que agacharle la cabeza a nadie”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El futbolista de Real España, Wisdom Quaye, compareció ante los medios de comunicación respecto a su castigo tras haber dado positivo en la prueba antidopaje luego del partido eliminatorio del 2 de febrero entre Honduras y Estados Unidos en Minnesota.

“La realidad de las cosas es que en estos momentos difíciles no tengo nada que reprocharle a Dios, sé la persona que soy y no tengo que agacharle la cabeza a nadie, es para hacerle conciencia a los demás jugadores, esta vez me tocó a mí”, comenzó diciendo el futbolista.

Quaye, de 24 años, explica nuevamente qué fue lo que sucedió y debido a una crema cicatrizante que utilizó que contenía la sustancia clostebol, fue que salió positivo y reconoce el error de automedicarse.

“Todo está claro, fue una crema que utilicé, en mi ignorancia y no pensé que me afectaría de esta manera, pero bueno, no vamos a llorar por la leche derramada, lo que sucedió. Me toca afrontar las cosas y como lo dije, soy un guerrero y de esta me voy a levantar, me voy a sacudir y voy a seguir adelante”, dijo.

El futbolista de origen ghanés explica el porqué dejó una publicación a través de su cuenta de Instagram donde dice que fue una “descarga” tras los cuestionamientos recibidos por su situación de dopaje.

“Muchas veces se argumenta sin siquiera conocer a la persona, quise dejar ese énfasis allí porque no tengo que andarle agachando la cabeza a nadie, simplemente sentí la necesidad de hacerlo, porque mucha gente cuestiona y yo sé quién soy, mi familia, la gente cercana a mí me conoce y no tengo porque venir a explicarle a mundo y raymundo, yo sé lo que soy, al final cada quien toma sus propias conclusiones, si Dios fue juzgado, quien soy yo para no serlo”, reflexionó.

Al final, el también seleccionado de Honduras quiso agradecer el respaldo que ha recibido por el club aurinegro que ha estado con él en todo momento.

“Agradecido con esta gran institución que es Real España, no me han dejado de la mano desde el día uno, desde que supimos sobre esto, han estado al cien, no me han dejado de la mano y me han apoyado en todos los sentidos, tengo que agradecerles a ellos”, dijo