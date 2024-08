Wesly Decas revela cómo llegó al fútbol de Israel y el trato que recibe en su club

¿Cómo se da la posibilidad de salir al extranjero?

Los directivos de Motagua querían que renovara, pero les dije que quería salir al extranjero y me mantuve firme. Yo estuve parado en pretemporada, pero gracias a Dios se me dio esta oportunidad.

¿Cómo se da la oportunidad de salir al fútbol de Israel?

Mi agente es el que estaba manejando eso, habían varias ofertas, pero él me dijo que tomara esa. Él logró que saliera del país.

Es un equipo de la Segunda División de Israel, ¿Cómo fue ese momento de llegar a ese país?

Es muy difícil ingresar a este país, hay mucha seguridad, pero al llegar al club me atendieron bien. Ellos quieren que esté como en casa, ellos quieren que hable con mis compañeros aunque no me entienden. El entrenador me dice que tenga confianza, nada de miedo. No jugué el primer partido porque no me había llegado el pase y estuve en las gradas.

¿Cómo te comunicas con los compañeros?

Aquí hay un panameño que habla inglés y español, él me dice como son los trabajos. No hay latinos, solo yo y el panameño.

¿El ambiente cómo es dónde entrenas y las canchas?

Viene empezando el torneo, casi no llegó gente, la cancha es muy buena y el ambiente muy bien. Unos no me entienden jajaja, pero dicen que me pase riendo, pero ellos no me entienden.

¿Sos de bromas en el grupo para crear buen ambiente?

No me van a entender jajaja, con el que más paso ahorita es con el panameño que tiene un mes de estar en el equipo. En el equipo siempre hay serios y unos que les gusta bromear, yo no lo hago porque no me van a entender jajaja.