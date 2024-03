Vinicius se rompe en llanto por el racismo que sufre

Recibir tantos insultos : “Es algo bastante triste, es algo que pasa aquí en cada partido, en cada día. Cada denuncia mía me pone muy triste. Pero como a todos los ‘negros’ que están en el mundo... Es algo triste. Esto es algo que está sucediendo... No solo en España, también en el mundo... A mi padre también le pasaba, escogían a un blanco antes que a un negro. Es algo que noto, y lucho porque me han escogido a mí... Lucho para que en el futuro próximo no le vuelva a pasar a nadie”.

Racismo

“Agradezco a todos los jugadores españoles que siempre me están apoyando. No sólo en España, en todos los lugares hay muchos racismo. Cada vez más muchos me han mostrado su apoyo. Espero que en el futuro esto cada vez vaya a menos y haya menos gente que pase por esto”.

Actitud

Fustración

”La falta de castigo es lo que más me frustra, que todas esas personas se vayan sin que pase nada después de lo que hace nada. En Barcelona se archivó un caso y me gustaría que no sucediera para que la gente deje de decir lo que dicen. Para que los niños no digan esas cosas, porque es verdad que yo cuando era niño no sabía lo que era el racismo.