Uruguayo y excompañero de su padre: Así es Milton Nuñez, hijo de Tyzon, que ya debutó en segunda división

LA CEIBA, HONDURAS.- Milton el “Tyson Núñez” fue un jugador único en Honduras al ser el más veterano en seguir activo en el fútbol profesional.

La leyenda hondureña se retiró a los 48 años luego de una larga trayectoria que lo llevó a jugar por Guatemala, Grecia, Inglaterra y Uruguay, precisamente en éste último país se convertió en padre, con su hijo menor de nombre: Milton Josué Núñez.

El joven de 23 años coincidió con su padre en la segunda división hondureña, pero sin jugar juntos en primera. Milton Josué debutó el año pasado con el Victoria, actualmente registra ocho partidos y con un gol, anotado en el presente campeonato a Real Sociedad en Tocoa.

Milton Josué es idéntico a su progenitor, pero en la estatura no y tampoco en la posición dentro del campo de juego. Su padre era un delantero veloz y de buen cabeceo, el futbolista de la Jaiba Brava es más alto y juega como lateral izquierdo.

“Naturalmente soy defensivo, pero si me toca tocar atacar lo hago. No se molestó cuando decidí ser defensa, solo me aconsejó para manejar esa posición y que poco me iba a ganar el esfuerzo”, contó el menor de la dinastía, los mayores son Idelsi y Jeyson.

Y agregó: “Yo nací en Montevideo, Uruguay, pero desde pequeño me crié en Sambo Creek. No me molesta que me digan Tyson, tampoco a mi papá. Es un legado, hay que seguir con lo mismo”, sostuvo.

“Siempre nos confunden, hasta el son de hoy me preguntan del porque yo salí alto y mi papá es de baja estatura. Yo no le pongo mucho atención”.

