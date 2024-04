Troglio revela las claves del triunfo ante Real Sociedad, ¿qué dijo del Real España?

El nacido en Luján, Argentina, no se mostró contento porque el rival pegó primero, pero aseveró que salieron adelante a pesar de los momentos complicados del partido, incluso en la recta final del duelo.

“Esto no es la primera vez, es un equipo con mucha personalidad que está acostumbrado a los momentos difíciles, ha salido adelante, aquí que no me preocupa. Sí me dio lástima este partido porque estábamos bien y nos llega ese gol en la última falla que tuvimos en el primer tiempo, pero después lo pudimos ganar por la misma vía que pensamos que se podía ganar porque en estas canchas hay que aprovechar la pelota parada, casi te lo empatan ellos en una pelota parada, por eso digo que es difícil ganar en esta cancha”, espetó.

Ante las bajas de Andy Nájar y Maylor Núñez, Pedro Troglio utilizó de lateral derecho a André Orellana, quien mostró personalidad en esa banda en el 11 titular.

“Hoy teníamos seis jugadores fuera, con Andy Nájar, Maylor Núñez, los tres suspendidos: Chirinos, Edwin Rodríguez y José Mario Pinto. Nos faltó gente como Yan Maciel. Entonces, hemos armado una defensa más central como lateral, la cancha no estaba para intentar jugar, sino para ir por afuera, culminar con centros, hemos hecho lo mejor que pudimos”, aseveró.