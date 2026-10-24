Selección sub-15 de Honduras receta histórica goleada a Samoa en Mundial y Festival de la FIFA

Bakú, Azerbaiyán.- La Selección Sub-15 de Honduras firmó un debut de ensueño y con tintes históricos al propinar una escandalosa goleada de 16-0 a su similar de Samoa Americana en el Mundial y Festival de la FIFA que se celebra en Azerbaiyán.

El abrumador encuentro formó parte de la jornada inaugural del Grupo P en un certamen juvenil que arrancó con todas las miradas puestas sobre la contundencia de la escuadra catracha.

Desde el pitazo inicial en el complejo deportivo de Bakú, la 'Mini H' dejó en claro que no iba a tener contemplaciones con el rival. El planteamiento táctico diseñado por el técnico español Cristian Aleza asfixió por completo la salida de los oceánicos, permitiendo que cayera una lluvia de anotaciones consecutivas que sentenció el trámite del partido en apenas un cuarto de hora.

El festival de goles comenzó temprano, a los 4 minutos, gracias a una gran definición de Fabrizio Melgar. Solo dos minutos después, David Vásquez incrementó la ventaja desde el punto penal, abriendo el camino para las brillantes actuaciones individuales de Diego Ortiz y Jeffrey Lara, quienes firmaron sendos dobletes en un abrir y cerrar de ojos, dejando el marcador 7-0 antes del descanso con un tanto extra de Jonathan Betancourth.

En la segunda mitad, lejos de dosificar energías o levantar el pie del acelerador, el combinado catracho mantuvo una intensidad voraz en el ataque. La rotación de balón y la frescura de las bandas hondureñas desnudaron por completo las graves carencias defensivas de Samoa Americana, un equipo que lució totalmente entregado y superado físicamente ante el rigor del torneo.

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La efectividad de Honduras frente al marco rival rozó la perfección, sumando nueve anotaciones más en el complemento para cerrar el definitivo e histórico 16-0.

Esta descomunal diferencia de goles no solo llena de total confianza al plantel, sino que posiciona a la Sub-15 de manera inmejorable en la tabla de posiciones de un sector que promete ser sumamente disputado.

Tras este debut ideal, la escuadra catracha sabe que no hay tiempo para celebraciones extendidas debido al exigente y comprimido calendario del certamen. La delegación hondureña deberá enfocarse de inmediato en la recuperación física de sus futbolistas para afrontar con la misma seriedad los compromisos de la fase de grupos.

La 'Mini H' volverá a la acción este mismo domingo 25 de octubre en una cartelera de infarto. Se medirán primero contra Singapur a las 12:15 AM (hora de Honduras), y posteriormente cerrarán la jornada dominical enfrentando a Guinea a las 7:00 AM, buscando sellar su clasificación a la siguiente ronda.