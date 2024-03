Rueda sobre Rougier: “Soy el máximo responsable, esa apuesta me salió podrida”

Édrick Menjívar no jugó porque estaba sancionado por Iván Barton , Marlon Licona también se rompió y esto complicó aún más el idilio para Reinaldo Rueda , que tuvo que recurrir a la experiencia de Jonathan Rougier , arquero del Motagua .

FRISCO, TEXAS .- Once bajas importantes fueron claves en uno de los tantos problemas que se le sumaron a la Selección de Honduras de cara al repechaje ante Costa Rica por la Copa América.

Agregó: “Quise fortalecer esa decisión con ese conocimiento, ante una decisión antipopular que el gran sacrificado es Rougier por su condición de nacionalizado. Soy el máximo responsable de esta situación dura y difícil que estamos viviendo, y esa apuesta no me salió, me salió podrida”.

Por otra parte, Reinaldo Rueda detalló que la Selección Nacional se debe reconstruir ante la eliminación frente a Costa Rica tras perder el último cupo a Copa América.

“Hay que reconstruir en esta dura prueba, es un golpe muy fuerte para todos, esta Copa América era un objetivo intermedio camino a la clasificación al Mundial, va a ser que lo asimilemos con este duro golpe, que esto nos sirva para reconstruir el camino”, precisó.