¡En duda! Roger Espinoza y su futuro: ¿Jugará con el Platense?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Roger Espinoza pudo haber disputado este domingo su último partido con la camiseta del Sporting Kansas City, que quedó fuera de la final de la Conferencia Oeste de la MLS tras perder (1-0) contra el Houston Dynamo. El mediocampista hondureño, que entró de cambio en el minuto 89 por el alemán Tim Leibold y nada pudo hacer para evitar la derrota de su equipo, finalizó contrato con los Wizards. Espinoza, de 37 años, hizo acto de presencia en 26 partidos esta temporada de la MLS con el Sporting Kansas City, de los cuales jugó siete de titular, acumulando en total 726 minutos.

El futuro de Roger Espinoza

El ‘Kung Fu’ Espinoza debe ahora decidir su futuro y sentarse con el Sporting Kansas City para ver si continuará o no en el club estadounidense, así lo hizo saber en una entrevista que concedió a Deporte Total USA tras la eliminación del Sporting. “Ha sido una carrera muy larga, estoy muy feliz porque el club siempre me ha dado la oportunidad. Hace tres me iba a retirar, el año pasado también y este año me ha pasado igual, voy a ver lo que decide el club. Muy feliz porque fue el club que me dio la oportunidad desde muy niño y aquí sigo trabajando. Estoy muy contento por lo que me ha dado el club, la Selección de Honduras y la gente hondureña”, dijo. El periodista le comentó a Roger que Boniek García está trabajando con las categorías inferiores del Houston Dynamo, dirigiendo en la Sub-17, y le preguntó si él también podría incorporarse a la academia del Kansas City.

“La verdad no sé lo que quiero hacer, uno como futbolista siempre quiere estar a la par del fútbol y si es de entrenador o aficionado al igual lo haré”, respondió el bimundialista con la Selección Nacional de Honduras.

¿Jugara en la Liga Nacional de Honduras?

A Roger Espinoza también le consultaron si se ve jugando en la Liga hondureña. “Siempre lo he pensado, pero no sé, hay que saber cuando parar, yo me siento bien. Tengo un cariño por la gente hondureña, en Puerto Cortés donde crecí, nunca le puedo cerrar las puertas a nada”. El volante porteño no oculto el amor que siente por el Platense, club que surge como una opción para su futuro más inmediato, pese a estar en la Segunda División del fútbol hondureño y el tema económico no sería un inconveniente, según sus propias palabras.

“Siempre he dicho Platense, es el club que yo crecí viendo en Puerto Cortés. El dinero no es lo importante para mí en la vida, nunca lo ha sido y el Platense es un equipo al que le tengo mucho cariño, a pesar de estar en Segunda División, desde niño miraba a Platense. No sé donde voy a parar, en cualquier equipo de Honduras, le tengo mucho cariño al pueblo hondureño”, mencionó. Por último, Espinoza dedicó un bonito mensaje para los aficionados catrachos. “La gente hondureña siempre gracias por el apoyo, han habido momentos difíciles por la Selección, hay que apoyar el fútbol hondureño, hay que tener expectativas, también en infraestructura, educación y todo para la gente, gracias por el apoyo que me han dado siempre”.