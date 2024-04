La respuesta de Xavi sobre Dembélé y le deja mensaje ¿Le guarda rencor?

El Barça afronta el encuentro en el estadio Olímpico de Montjuic con una pequeña ventaja 3-2, pero Xavi afirmó que no pueden salir solo a defenderla frente a un PSG que irá con todo.

BARCELONA, ESPAÑA.- El entrenador del Barcelona , Xavi Hernández , aseguró este lunes que no son “un equipo que especule” cuando el martes se enfrente al París Saint-Germain en la vuelta de cuartos de final de la Champions League .

“Tenemos que hacer las cosas muy bien, porque es un equipo que te va a presionar. Visualizo un partido muy parecido al de la ida, es la Champions, es el París y es un partido en el que no especularán”, avisó el técnico azulgrana.

“No he visto ningún equipo de Luis Enrique que no haya salido al ataque y mucho más mañana que van perdiendo de un gol. Si no han especulado en toda la temporada, mañana menos”, añadió Xavi, convencido de que su rival saldrá con todo a por el partido.

Entre dos equipos a los que les gusta tener la pelota, Xavi augura un partido “muy difícil para los centrocampistas”, aunque mostró su confianza en sus medios Ilkay Gundogan y Pedri.

“Será complicado, pero si tanto Pedri como Gundogan tienen espacio y tiempo, tenemos mucho ganado”, aseguró.