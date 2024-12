La reflexión de Michaell Chirinos al conocer el resultado del premio Puskas

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de que se dieran a conocer los ganadores de los premios The Best FIFA 2024, el cual incluye el trofeo Puskas , el futbolista hondureño Michaell Chrinos compartió sus reflexiones de ser nominado.

El mediocampista del “Albo” estuvo en la lista de candidatos por su gol de volea con la Selección de Honduras contra la Selección de Costa Rica en el repechaje por clasificar a la Copa Oro 2024.

Aunque Chirinos deslumbró con ese espectacular disparo desde afuera del área, “La H” quedó eliminada 3-1. Pese a ese amargo episodio, los hondureños se llenaron de alegría al saber que Chirinos fue nominado al Puskas por el gol de ese 23 de marzo.

Ayer se dieron a conocer los resultados de los premios The Best, anunciando al argentino Alejandro Garnacho como el ganador del Puskas por su increíble gol de chilena con el Manchester United ante el Everton. Por su parte, Chirinos quedó en el puesto nueve entre los once candidatos.

Aunque no se llevó el trofeo, esto no significó tristeza, desilusión ni nada por el estilo para Chirinos. Al contrario, expresó su gratitud por todo el apoyo que recibió así como aseguró que se siente orgulloso de representar a su país.