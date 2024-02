Primi Maradiaga aclara que Lobos UPNFM no está “pensando en el descenso”

Pues salvando esos minutos donde Motagua nos hace el gol, no tuvimos mayores complicaciones exceptuando esa parte de la banda izquierda donde estaba Yeison, donde Robert no pudo tener un control sobre el mismo y ahí se generaron ciertas ocasiones de riesgo que tuvimos en el primer tiempo que ocasionó el segundo gol.

No. A mí no implica nada diferente a como estar peleando por clasificar. Cada fin de semana tenemos un examen y en cada fin de semana tenemos un rival que vale tres puntos, que tenemos que buscar ganarlos y a los jugadores tampoco nos los vamos a cargar con ese pensamiento.

No, nosotros salimos de una posición incómoda, recuperamos 5 o 6 puntos de diferencia que teníamos en relación con Victoria. Estamos delante de ellos. El sábado tenemos un partido contra Victoria, que va a ser crucial para los dos. Si el jugador se mentaliza y está consciente de que lo que se trabaja nosotros lo trasladamos al terreno de juego; ellos agregan esa parte de creatividad.Esa parte del orgullo de decir que a mí nadie me va a ganar un balón en mi área, yo voy a ganar balón en el centro del campo, voy a ir a las disputas, voy a ir con firmeza.

El hecho de tener jóvenes a mí no me da mayor preocupación. Al contrario, creo que ellos son los que deben saber sacar ese extra que el jugador experimentado no la podrá dar, pero sí tiene el conocimiento y más que todo el recorrido de muchos años de juego.

En estos últimos partidos, hemos visto el trabajo de Babington. ¿Qué opinión merece? El funcionamiento y el rendimiento que ha tenido hasta el momento.

En lo particular no puedo decir que me sorprende porque yo lo conozco desde hace año y medio, justamente lo vi en una final de reservas con Olimpia. Vi el juego de él y después, estando ya en la institución, me di cuenta del potencial que tiene, como el mismo Justin, como otros jugadores que no han debutado, como el caso de Luis López, de Julián Maradiaga, que tendrán su momento para poder decir ‘aquí estamos presentes’.

Babington, a mí en lo particular, más bien me tiene contento porque está respondiendo a las expectativas, está sustituyendo a un jugador muy experimentado como el caso de Cristopher Urmeneta, da claridad, hay detallitos que habitualmente que hay que sabérselos introducir y que él sepa ya en el campo tomar decisiones que vengan en beneficio de la institución.

Ted Bodden que tiene una buena habilidad y así le puedo mencionar a los jóvenes que afortunadamente la UPN tiene esa mística de poder potenciar estos muchachos y que puedan hacer el activo para el futuro de lo que le corresponde a la institución.