Pedro Troglio habla de la decisión de Michaell Chirinos de irse al Saprissa de Costa Rica

Pedro Troglio, técnico del Olimpia, habló sobre la decisión que tomó Chirinos, quien al parecer no llegó a un acuerdo con la directiva merengue.

“Me imagino que no llegó a un acuerdo con el club, no sé bien el tema de los números. Es claro que el jugador ha esperado, yo se que ha tratado de quedarse en el club, lamentablemente no ha podido. Y bueno, ahora a buscar otro lugar y bienvenido para él”, expresó Troglio en una entrevista.

Pedro Troglio agregó que entiende a la perfección la decisión de Michaell Chirinos, pues el tema económico es algo que no se puede ignorar.