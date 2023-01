Olimpia, Motagua y Real España se pelean por el fichaje de Juergen García, portero de la Sub-20 de Honduras

“Llevamos tres días de pretemporada, estamos bien físicamente. Yo no he parado, en mis vacaciones estuve entrenando todos los días”, empezó contando el guardameta, que a su vez reveló que después del Premundial de la Concacaf tuvo ofertas de equipos de la Primera División.

Juergen García tiene seis meses de contrato con el Lone FC y su “mayor anhelo es ascender con el equipo, jugar los partidos de titular, llegar al Mundial de la mejor manera, poder jugar y así se abran puertas en el extranjero”.

Explica que está a la espera de disputar la Copa del Mundo juvenil para poder tomar una mejor decisión con mejores propuestas. “Lo he platicado con mi familia, he hablado con el equipo, que me aguanten, en el Mundial me pueden salir mejores ofertas. En un momento yo estuve desesperado por salir del equipo porque me estaba comunicando con Real España, Motagua y Olimpia, pero como uno está cipote hace cosas que no”, detalla.

Destaca que el presidente del club Alvin Lone lo ha respaldado en todo. “El presidente me ha ayudado, ha estado hablando conmigo día a día, tiene más experiencia, me está diciendo que me aguante acá y si él lo dice así es por algo. Dios va a tocar el corazón de él y el de otras personas que me quieran abrir las puertas”.

García también confía en afianzarse bajo los tres palos del Lone FC. “Llegué de 15 años, ya tengo dos años acá. Gracias a Dios me abrió esta puerta para mantenerme en la Selección, ya este torneo podría consolidarme y llegar al Mundial de la mejor manera para que así se abran puertas en el extranjero”, insiste.