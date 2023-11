Potros de Olancho alcanzan la liguilla y dejan fuera al Real España

La Máquina que conduce Miguel Falero se presentaba al estadio Juan Ramón Brevé Vargas con opciones de entrar a la fiesta grande, dependía de sí misma para clasificar, sin embargo no fue capaz de superar al conjunto pampero que se quedó con ese último boleto al repechaje.

OLANCHO, HONDURAS.- Otro año más en blanco, otra temporada sin alegrías y con frustraciones. Eso es lo que ha pasado este sábado con el Real España , que quedó eliminado al no poder entrar a la liguilla del Torneo Apertura 2023 tras empatar (1-1) contra los Potros del Olancho FC .

Con eso le bastaba al cuadro sampedrano para lograr la clasificación, pero el Olancho FC no se iba a dar por vencido tan fácilmente y ante su público. Logró emparejar los cartones en una polémica jugada.

La reacción del Real España fue en el 57’ con un tibio remate de Jhow Benavídez que no fue problema para el guardameta de los locales.

El recién ingresado, el argentino Rodrigo Faust, por poco anota de cabeza y salvó ‘Buba’ López en el 68’ y 10 minutos después fue un testarazo del defensa uruguayo Fabricio Silva que llevó peligro a la cabaña aurinegra.

No tuvo tiempo el Real España, no le ajustó y cerró otra campaña haciendo el ridículo al no poder entrar en los primeros seis lugares de un torneo de 10 clubes.

“En definitiva, pasa el equipo que hizo mejor las cosas”, eso declaró Miguel Falero en la conferencia de prensa después del partido.