¡Ojo Motagua! Estas son las principales armas en ataque del CAI de Panamá

Motagua, por su parte, cuenta con el olfato goleador de Agustín Auzmendi, quien es el actual killer del certamen con cuatro dianas tras endosarle hat-trick al Verdes de Belice y un tanto al Alajuelense de Costa Rica.

César Vigevani, DT del azul, no contará con tres hombres claves en la zona baja. No estarán Marcelo Pereira, Kevin Álvarez y Ricky Zapata. No obstante, tiene jugadores importantes como Marcelo Santos, Luis Vega, Carlos Argueta, Wesly Decas y Carlos Meléndez.

Sin duda, Motagua y CAI nos regalarán uno de los partidos más apasionantes de los cuartos de final de la primera edición de la Copa Centroamericana.