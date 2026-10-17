Con dos joyas de golazos de Messi, Inter Miami golea al Atlanta United

Atlanta, Estados Unidos.- En su regreso al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde este verano dio una asistencia clave en la victoria de Argentina contra Inglaterra en las semifinales del Mundial de Norteamérica, Lionel Messi dio un nuevo recital y refrendó la victoria del Inter Miami por 3-1 contra el Atlanta United con un espectacular doblete.

Messi alcanzó los 25 goles en la MLS para reforzar su condición de máximo artillero de la liga estadounidense esta temporada y entregó a las Garzas del técnico Cristian González el tercer triunfo consecutivo, esta vez en un duelo de preparadores argentinos con Gerardo 'Tata' Martino.

Fue Germán Berterame quien inauguró el marcador con un cabezazo al borde del descanso tras un centro del uruguayo Luis Suárez. Hubo tiempo en el 51 para un milagro del meta del Inter Miami, Dayne St. Clair, ante el paraguayo Miguel Almirón, antes de que Messi comenzara su festival anotador.