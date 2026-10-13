¡Messi elige a las próximas joyas del fútbol mundial! ¿Quiénes son?

El argentino Lionel Messi ha dado una lista de las próximas estrellas del fútbol mundial en donde figura un mexicano, un compatriota y uno de los Estados Unidos, además de tres chicas.
Messi ha dado el nombre estas jóvenes del fútbol que ya empezaron a dar sus pasos en esta carrera y prometen ser figuras en un futuro no muy lejano.
1. Tomás Aranda — Boca Juniors: 19 años de edad, nacido en Ciudadela, Buenos Aires, es una de las nuevas joyas de Boca Juniors. Su técnica, visión de juego y capacidad para superar rivales le han permitido ganarse un lugar en el primer equipo. También debutó con la selección absoluta de Argentina.
2. Gilberto Mora — Club Tijuana: 17 años de edad es uno de los talentos más precoces del fútbol mexicano. Debutó como profesional siendo muy joven y también ha representado al Tri en torneos internacionales, incluido el Mundial de 2026. Su experiencia con la selección y su madurez futbolística lo colocan entre las promesas más llamativas de su generación.
3. Can Uzun — Eintracht Frankfurt: De 20 años de edad, nacido en Ratisbona, Alemania, pero internacional con Turquía, destaca por su calidad técnica, capacidad goleadora y visión de juego. Tras brillar con el Núremberg, dio el salto al Eintracht Frankfurt en 2024.
4. Max Dowman: De 16 años de edad, es una de las grandes apuestas del Arsenal. A pesar de su corta edad, ya hizo historia en la Premier League al convertirse en su goleador más joven y también fue el futbolista más joven en conquistar el campeonato inglés, con el título conseguido por los Gunners en 2026.
5. Zavier Gozo: De 19 años de edad, nacido en West Valley City, Utah, pasó del Real Salt Lake a fichar por el Crystal Palace de Inglaterra en agosto de 2026. Se destacó en la MLS por su velocidad y capacidad ofensiva, y también representó a Estados Unidos en el Mundial Sub-20 de 2025, donde marcó un gol y dio una asistencia. Su transferencia a la Premier League representa uno de los pasos más importantes de su carrera.
6. Jesús Rodríguez: Tiene 20 años de edad, nació en Alcalá de Guadaíra, Sevilla, se formó en las categorías inferiores del Real Betis antes de dar el salto al Como de Italia, donde trabaja bajo las órdenes de Cesc Fàbregas. Ya ha sumado experiencia en LaLiga y la Serie A.
7. Kees Smit: Juega para el AZ Alkmaar de Países Bajos con 20 años de edad, el mediocampista nacido en Heiloo, es uno de los talentos surgidos de la cantera de dicho club. Uno de sus principales logros fue conquistar la UEFA Youth League con el AZ, torneo juvenil en el que también marcó un espectacular gol desde larga distancia ante el Barcelona.
8. Chloe Sarwie; Pertenece al Chelsea femenino, tiene 17 años de edad, es una de las promesas de la cantera de los blue. Se incorporó al club a los nueve años y fue escalando categorías hasta debutar con el primer equipo en la Champions League femenina y posteriormente en la Women’s Super League. También ha representado a Inglaterra en categorías juveniles. En 2026 firmó su primer contrato profesional con el Chelsea hasta el verano de 2028, un paso importante para su futuro.
9. Giovanna Waksman: Del OL Lyonnes de 17 años de edad, es una de las grandes promesas del fútbol femenino brasileño. Formada en las categorías inferiores del Botafogo, llegó al OL Lyonnes de Francia en 2026. Con Brasil Sub-17 conquistó el Sudamericano de la categoría en 2024, torneo en el que terminó como máxima goleadora con cinco tantos y fue elegida mejor jugadora. Su talento y capacidad ofensiva llamaron la atención de Messi, que la incluyó entre las diez jóvenes promesas.
10. Lotta Wrede: Delantera de 18 años de edad, es una joven atacante alemana que se ha formado y desarrollado en el Hamburger SV femenino. Nacida el 3 de abril de 2008, ha conseguido abrirse camino hasta el primer equipo y sumar minutos en la Bundesliga femenina. Además, ha representado a Alemania en las selecciones juveniles, donde ha mostrado su capacidad goleadora. Su crecimiento en el fútbol alemán la convirtió en una de las tres futbolistas elegidas por Messi en esta edición.