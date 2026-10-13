¡Messi elige a las próximas joyas del fútbol mundial! ¿Quiénes son?

8. Chloe Sarwie; Pertenece al Chelsea femenino, tiene 17 años de edad, es una de las promesas de la cantera de los blue. Se incorporó al club a los nueve años y fue escalando categorías hasta debutar con el primer equipo en la Champions League femenina y posteriormente en la Women’s Super League. También ha representado a Inglaterra en categorías juveniles. En 2026 firmó su primer contrato profesional con el Chelsea hasta el verano de 2028, un paso importante para su futuro.