Messi no juega la final de la US Open Cup, ¿cuál fue la reacción de los organizadores?

Tras varios días de incertidumbre sobre si estaría o no en el encuentro, finalmente se conoció que “La Pulga” no estará en el 11 titular y tampoco en el banquillo de suplentes.

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Malas noticias. El astro argentino Lionel Messi se pierde la gran final de la US Open Cup entre el Inter Miami y el Houston Dynamo .

Mediante sus redes sociales, el Inter Miami confirmó su alineación y para mala suerte de muchos el campeón del mundo no aparece ni en la banca.

“Esta noche no hay Messi. La Cabra no se vestirá para la Final”, publicó en sus redes sociales la US Open Cup, la competición más antigua del fútbol en Estados Unidos.

Desde su regreso de la doble fecha de Eliminatorias con la Selección Argentina, en la que no participó del último duelo con Bolivia, Messi sumó minutos únicamente en el triunfo ante Toronto FC por 4-0, pero tuvo que ser sustituido en el primer tiempo debido a que se resintió de la molestia en el isquiotibial derecho.