Messi se enoja con Ibai Llanos tras ganar su octavo Balón de Oro por enseñar un chat privado

“No me gusto lo que hiciste el otro día, eso de que mandaste mensaje y lo mostraste a todo público, no te voy a contestar más, ¡eh!”, mencionó el argentino.

“No te voy a contestar más porque todo lo haces público, no tenés privacidad vos. Yo te contesté bien, de buena onda y vos enseñaste todo”, le reprochó el “10”.

Asimismo, Ibai le contestó que, “eso me lo enseño el Kun Agüero”, buscando cómo hacer que Messi no se enojara más con él a pesar de que no soportaba las risas que salían por la situación.

“La próxima vez no te contesto más, te clavo el visto a la próxima”, le aclaró “La Pulga”, para lo que Ibai le cambio el tema.