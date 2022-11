Luis Girón revela más proyectos para Parrillas One que busca recuperar semillero de jugadores de La Lima

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Fueron cinco y batalladores largos años para que el Parrillas One estrenara su estadio para un partido de fútbol. Ante ello, Luis Girón, presidente del equipo parrillero, detalló, casi entre lágrimas, que el proyecto es a largo plazo y que está muy contento por jugar su primer partido.

En entrevista EXCLUSIVA con Diario DIEZ, el mandamás del equipo que ahora jugará en La Lima, adelantó más construcciones dentro del predio donde está ubicado el recinto.

Piscinas, sede, gimnasio son solo algunos de los objetivos que tiene la directiva del Parrillas para convertirse en uno de los clubes con mayor proyección en el fútbol hondureño.

LEA: Maylor Núñez y su convicción: “Vamos a jugarnos la vida a Alajuela”

Asimismo, Girón comentó si traerá o no a un equipo invitado para el juego inaugural en enero de 2023.

¿Cuáles son las valoraciones previo al estreno del estadio del Parrillas One?

Quiero agradecerle a mi familia, cuerpo técnico, jugadores y en especial a la afición que poco a poco está viniendo al estadio. Sabemos que no es fácil, pero con la ayuda de Dios, este proyecto se va a poder fortalecer en el futuro.

¿Cómo se siente, a horas de que su amado equipo hará su debut en este estadio que les ha costado tanto esfuerzo?

Como cualquiera que se siente contento de poder hacer algo positivo para el país, porque el proyecto de nosotros es construir canchas atrás. En el predio que está cerca de la carretera y así poder darle chance a la juventud de La Lima, para que demuestren y puedan seguir sacando valores. Hace muchos años La Lima dejó de sacar jugadores importantes porque era un semillero. Esa es la meta: construir gimnasios, sedes, piscina...

LEA: Selección de Honduras le dice adiós al 2022 con empate 0-0 ante la mundialista Arabia Saudita

Esto es pro de La Lima, no solo de su equipo

Al principio la idea era hacer un complejo, pero decidimos hacer la cancha y la gradería que, por cierto, nos falta la mitad. De ahí lo demás está finalizado. Pero queremos fortalecer la juventud de La Lima y que tenga un lugar donde ellos puedan tener un futuro en el fútbol. Además, que en un futuro nuestro equipo tenga jugadores limeños. Esa es la meta nuestra, darle prioridad al jugador de este sector, de todos los campos bananeros, Guaruma, La Planeta. Este es un proyecto a largo plazo.

El próximo plan que tenemos es poner el alumbrado. Ya compramos las lámparas LED, de alto voltaje, de 1,200 watts cada una. Esa es la idea que tenemos para el mes de enero. Si logramos la clasificación, seguiríamos jugando acá, pero en si, la inauguración está contemplada para el mes de enero.

¿Tienen visualizado jugar algún partido para esa fecha de inauguración?

Hemos cotizado, pero no es barato traer un equipo como antes se hacía con los equipos sudamericanos. Pero no le baja traer un equipo de 200,000 mil, 300,000 mil dólares, es complicado. Todos sabemos la situación del país que es caótica. No hay dinero en las calles. Vamos a ver a quién invitamos al juego de estreno para que los limeños puedan disfrutar.

Además: “El favorito es Alajuelense”: Prensa de Costa Rica calienta la final de Liga Concacaf ante Olimpia

¿Dónde se hizo las compras de las luces?

Las compramos en Taiwán. Ya están pagadas, pero tardan dos meses en que venga el barco, sin embargo, vamos a trabajar en las estructuras de hierro donde van a ir montadas.

Su proyecto es de felicitarlo, varios equipos deberían hacer lo mismo como ejemplo

Ya son cinco años de trabajo acá, usted sabe todo lo que hemos perdido. No solo con los huracanes, perdimos con la pandemia. Y seguimos perdiendo este año porque se nos cayó la tablilla. Por eso cerramos el estadio en la parte de atrás. Hemos hecho cosas que no esperábamos, hemos tenido gastos imprevistos, pero esto va caminando. Vamos a seguir luchando y no bajar los brazos ante todas las dificultades que hemos tenido.