¡Batacazo! Lobos UPNFM vence 2-1 de visita al Olimpia en la ida de la final de Reservas

“Ha sido un resultado importante, las cosas que entrenamos nos salieron. Nunca habíamos ganado aquí en la cancha de Olimpia, ellos no habían perdido ningún partido aquí y creo que vamos por buen camino, no hemos ganado nada y esperamos cerrar en casa de la mejor manera. La lleve esta abierta y necesitamos sacar el gane, no vamos a jugar a defender el resultado”, comentó Rudy Padilla, técnico de UPNFM.