¡No lo perdonan! Kylian Mbappé se queja del PSG y sus compañeros estallan en su contra

PARÍS, FRANCIA.- La estrella francesa, Kylian Mbappé, habló en las últimas horas y su declaraciones no han sido de mucho agrado para muchos, ya que el delantero aseguró que jugar en el PSG no ha sido de mucha ayuda para poder ganar el Balón de Oro. Sus palabras han causado mucha polémica en Francia, ya que lo ven como una falta de respeto hacia quienes han sido sus compañeros de equipo. “El hecho de estar aquí, en París... Creo que jugar en el PSG no ayuda mucho, porque es un equipo que divide, un club que divide. Eso atrae habladurías, pero no me importa porque sé lo que hago y cómo lo hago”, señaló en una entrevista conjunta con L’Equipe y France Football.

Además, aseguró que no le preocupa que la gente mire de menos sus actuaciones. “No les culpo. En Francia, la gente me ha visto crecer, me ve todo el tiempo, cada fin de semana con el PSG o con la selección. Y llevo años marcando muchos goles, y para la gente se está convirtiendo en algo normal. Nunca me he quejado de que banalice mis actuaciones”, “Yo mismo banalizaba lo que hacían Messi y Cristiano Ronaldo. Vivimos en una sociedad de consumo, en la que se dice ‘eso está bien, pero hazlo otra vez”, agregó.

“Me da igual con quién juegue, me da igual mi camiseta, me da igual el año, nunca me conformo con ganar. Me voy de vacaciones, reseteo, recupero energías y vuelvo con el hambre que todos conocen”, manifestó. “Siempre estoy insatisfecho, nunca estoy impresionado con lo que hago”, apuntó.

“No quiero estar en un equipo solo para participar, ya veces la gente piensa que soy arrogante. Tampoco le tengo miedo al fracaso, es parte de la carrera de un futbolista. Pero tengo la profunda convicción de que nací para ganar y quiero mostrárselo a todos”, continuó.

MOLESTAR EN EL VESTUARIO DEL PSG

Como era de esperarse, las palabras del jugador han hecho que algunos compañeros se sientan ofendidos por lo que dijo. El vestuario del PSG se encuentra muy molesto por todo los dicho. “Esto es un insulto para el club”, son algunas de las palabras que han dicho seis jugadores contra Mbappé después de escuchar sus declaraciones en su entrevista.