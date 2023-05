El jugoso premio que recibirán los jugadores de la Real Sociedad por conseguir la salvación

EL PROGRESO, HONDURAS.- La Real Sociedad logró una remontada épica frente a Honduras Progreso en la final por el no descenso y terminó logrando la permanencia en Primera División.

“Muy contento, muy feliz muy emocionado por lo que sucedió hoy. Creo que fuimos muy superiores al rival. casi no nos llegó, más que a balón parado”, comenzó declarando un emocionado Reyes.

Además, al consultarle si el cuerpo técnico iba incluido en esa gratificación económica por no descender, Reyes reveló que el premio correspondía solamente a los futbolistas. “No, ese premio es directamente para los jugadores”, aseguró.

Seguidamente, aclaró si habrá premio para los miembros de su staff de colaboradores. “Seguramente el presidente va ser bondadoso con nosotros y al final yo creo que los jugadores se lo merecen. Han luchado, han habido dificultades, hemos vencido y aquí está el resultado”, agregó.

Finalmente, Mauro Reyes se refirió a su situación contractual con la institución tocoeña. “A mi se me finaliza el contrato. No he tenido ni tiempo de pensar que va pasar. Lo importante era salvar la categoría”, argumentó.

“Obviamente que como profesional nosotros siempre estamos anuentes a ese tipo de detalles y esperemos a ver, Dios puede tener abierta una puerta grande para nosotros”, punualizó.