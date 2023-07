Joseph Rosales dice que Diego Vázquez “dejó muchas enseñanzas” y habla del objetivo futuro: “Contra Qatar no pudimos aprovechar”

¿Con qué se queda de esta Copa Oro?

Empecé en una posición que no era la mía, jugué varios partidos ahí, pero no lo hice mal. En los dos siguientes partidos jugué en una posesión que más o menos conozco. En lo grupal hicimos buenas cosas, lastimosamente en el partido contra Qatar no pudimos aprovechar las oportunidades, y esto nos costó la clasificación.