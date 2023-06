Jorge Álvarez: “Me queda ser referente en la Selección Nacional y salir al extranjero”

El volante, quien jugó 20 de los 22 partidos del León en el Clausura, agradeció a sus padres porque han sido “una base importante” en su carrera debido “a todo el sacrificio que han hecho” por él.

Igualmente tuvo palabras de agradecimiento para Cocli Salgado y Dani Turcios, quienes lo formaron en las reservas merengues.

“Me siento en una de las mejores etapas de mi carrera, creo que he ido madurando poco a poco, he ido mejorando en mis deficiencias y ahorita me están saliendo las cosas de la mejor manera”, contó.