Iniesta se une a negociación del Olimpia vs Inter Miami: Fecha, ciudad y boleto más barato

Tegucigalpa, Honduras.- ¡Cada vez más detalles! El ansiado encuentro entre el Olimpia de Honduras contra Inter Miami de Messi sigue tomando forma y se afinan los últimos detalles para que el partido se dispute en enero del próximo año.

EL HERALDO conoció que la empresa Never Say Never es la encargada de este trascendental encuentro, el propietario es el exfutbolista del Barcelona, Andrés Iniesta. La corporación comenzó a trabajar con las Garzas y fue la encargada de llevar a Messi y compañía a El Salvador.