Ignacio Ambriz revela lo que habló con “Choco” Lozano y el pedido que le hizo

TORREÓN, MÉXICO.- El debut del delantero hondureño Antony “Choco” Lozano con el Santos Laguna en la Liga MX tendrá que esperar uno días.

El equipo dirigido por Ignacio Ambriz empató 1-1 el sábado contra Pumas, y el timonel mexicano aprovechó el momento para referirse a la situación del jugador hondureño.

Uno de los aspectos de dejó claro el técnico azteca fue el estado físico del Choco: “El hondureño aún debe trabajar en lo físico, lo haremos el doble en la semana, todavía no sé si me lo llevaré para este partido (vs Atlas el martes) porque es muy pronto, considero que con dos semanas de pretemporada podría estar bien, queremos ir poco a poco para irlo metiendo al ritmo que tenemos, hablé con Choco, le pregunté si quería ir al banquillo contra Pumas , me dijo ‘profe aguántame una semana para poder estar mejor y conocer un poco más a los compañeros”.