Hora y canal: Luis Palma jugará su primer clásico escocés Celtic-Rangers

Este juego divide a la sociedad de Glasgow no solo en lo futbolístico, sino también en lo religioso y político desde hace más de un siglo, en lo que es considerada una de las rivalidades más picantes del mundo.

El Celtic y Rangers es la rivalidad más religiosa del mundo y el enfrentamiento se conoce como ‘ The Old Firm ’. Católicos contra protestantes, proirlandeses contra partidarios del imperio británico.

El pasado mes de septiembre, Celtic venció 1-0 al Rangers y en dicho juego Luis Palma no vio acción, ya que se quedó en el banquillo de suplentes.

El Celtic vs Rangers estará comenzando a partir de las 6:30 AM, horario de Honduras. Se podrá ver en el territorio hondureño por la señal de Star Plus.

Para este choque, Celtic llega como líder del balompié escocés al sumar 48 puntos y Rangers es segundo, ya que cuenta con 43 unidades.