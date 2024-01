Gerson Chávez busca un cupo en la Selección de Honduras “estoy haciendo las cosas bien”

Primeramente gracias a Dios por la oportunidad y por tomarme en cuenta. He venido trabajando de la mejor manera y hay que trabajar duro que es por lo que he estado preocupado constantemente.

¿Cómo has tomado esta oportunidad en la Selección Nacional?

¿Cómo va su andar en Marathón?

Me han recibido bien los jugadores y el cuerpo técnico, espero rendir, poder jugar, dar lo mejor de mí, me he sentido bien en Marathón y esperar que se venga lo mejor.