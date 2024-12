Exon Arzú muestra su orgullo tras firmar con Houston Dynamo: ¿Qué dijo sobre David Suazo?

El originario de Balfate, Colón, firmó un contrato de cuatro años con el club estadounidense, luego de pasar cinco meses en el segundo equipo, donde disputó nueve partidos y anotó tres goles en la MLS Next Pro.

5

¿Te acuerdas de tu primer gol? ¿Cómo fue aquel momento?Fue en un partido ante el Vida. Fue un momento único, inolvidable para mi carrera, fue algo bonito.

6

¿Cómo te sientes de estar en el primer equipo del Houston Dynamo?Muy emocionado, agradecido con la confianza en mi trabajo.

7

¿Cómo fue ese momento cuando te dijeron, Exon vas para el primer equipo?Emoción, sabía que la oportunidad podía llegar en cualquier momento, venía haciendo las cosas bien, trabajando siempre con humildad y disciplina, en silencio, sabía que la oportunidad iba a llegar.

8

¿Por qué trabajar en silencio? ¿No te gusta mucho hacer ruido?Cuando uno viene de abajo, uno de los modales de mi madre, de mi padre y de mis hermanos es ser callado, trabajar y que el éxito haga ruido solo.

9

¿Cuáles son las expectativas para esta temporada?Prepararme como lo estoy haciendo acá, llegar bien a la pretemporada y con el trabajo ganarme unos minutos en la MLS. Los compañeros son de alto nivel, pero me siento muy feliz, agarro consejo de cada uno de ellos.

10

¿Con qué jugador te llevas más o tienes más comunicación?Se llama Randy, el utilero, pero el Coco Carrasquilla siempre me aconseja y me da tips de cómo aprender a controlar el balón. Me enseña los movimientos y cómo correr.

11

¿Qué diferencias has encontrado en el fútbol de Estados Unidos en relación con el hondureño?La estructura, eso marca mucho la diferencia, las canchas, el trabajo de los preparadores físicos, te recuperas más rápido, te dan más herramientas que no hay en nuestro país.

12

¿Tienes algún ídolo en el fútbol hondureño que te inspiró?Miré mucho el fútbol de David Suazo, no me caracterizo como él, pero miro siempre sus videos porque era un jugador rápido, es una leyenda, un ídolo y espero algún día poder llegar hasta donde él llegó, a Europa. Si lo pudiera ver le pediría un consejo, ya que él logró llegar a Europa.

13

¿Qué consejo le darías a un joven que quiera jugar en el extranjero?Que sean humildes con sus familias, con las personas, que trabajen siempre duro y que no importa lo que estén pasando, que perseveren, que tengan consistencia, la oportunidad les puede llegar como a mí me tocó.

14

¿Cuál es tu meta en el Houston Dynamo?Ser constante, jugar continuamente, pero tengo que trabajar obviamente para ganármelo y dar el salto a Europa.

15

¿La gran meta a futuro?Jugar la Champions League y sacar a mi familia adelante.