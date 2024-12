¿Qué fue del proyecto de estadio que tenía Olimpia? ¿Se hará?

En 2022 cuando surgió la noticia, Villeda dijo: “El otro día vi una noticia de que comenzábamos el otro año, ojalá que pudiéramos, pero no es algo fácil. Hacer un estadio de 6 a 8 mil personas, no le va a bajar de una inversión de al menos 100 a 120 millones de lempiras”. Ante ello y hasta la fecha, Olimpia no mantiene planes de construir un nuevo estadio y seguirá jugando en los próximos años en el Estadio Nacional.