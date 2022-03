“Él es favorito, yo soy el que tiene ganas de quitarle el puesto”, ‘Escorpión’ Ruiz previo a su pelea

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Josec ‘El Escorpión’ Ruiz continúa con su preparación para el combate del sábado 19 de marzo contra el puertorriqueño Henry ‘Moncho’ Lebrón en el Hulu Theater del Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York.

El boxeador hondureño comntó a Deportes OPSA está feliz porque cumplirá su sueño de pelear en este escenario y ya vive lo que será la contienda.



“Darle las gracias a Dios por permitirme estar acá, estoy muy contento y agradecido de poder ser parte de esta gran cartelera boxística”, empezó diciendo en entrevista desde Nueva York.



Ruiz se refirió a lo que será la pelea, pactada en 131 libras, lo que espera lograr y sobre las personas que lo motivan a seguir adelante en este deporte, en el que pide más apoyo, como el que ha recibido en su momento Teófimo López.

El púgil catracho suma actualmente 23 triunfos en su carrera (15 de ellas por nocaout) y cinco derrotas.

¿Cómo ha estado la preparación para la pelea contra Henry Lebrón?

“Ha sido una preparación bastante exigente, táctica y técnica. Lebrón es un peleador técnico, hemos trabajado mucho en eso en este tiempo, gracias al entrenador Fernández, un gran entrenador que me ha enseñado y hemos hecho una gran preparación”.

¿Físicamente cómo te encuentras y qué esperas de este combate?

“Será una gran pelea, él es un prospecto y yo soy un lobo hambriento, tengo hambre y ganas de triunfar, esta es una gran oportunidad, así que voy a buscar siempre la pelea. Espero el apoyo de los hondureños, sabemos que hay muchos en Nueva York y ojalá puedan llegar a la pelea para apoyarme”.

Mencionas que Lebrón es un prospecto, pero está invicto y tú eres un lobo que ha atravesado por muchos altibajos, ¿cómo esto puede afectar el desenlace de la pelea?

“Eso vuelve la pelea más interesante porque él es el favorito, yo soy el que tiene las ganas de quitarle el puesto donde está, quiero demostrar mi experiencia y mi trabajo, creo que quien va a salir ganador es el público, vengo más que preparado para buscar esa victoria”.

De lograr una victoria, ¿qué cosas podrían venir para ti?

“Se podrían venir cosas importantes, ser tomado más en cuenta con peleas de este nivel, una mejor bolsa económica, todo podría mejorar para mí, pero lo primero es ganar la pelea”.



La importancia del apoyo de los hondureños que lleguen...

“El público siempre es una motivación para el atleta, escuchar esos gritos cuando uno está dentro del ring, la gente cree que uno no los escucha, pero sí y eso motiva bastante. Sería genial, con cinco hondureños ya se siente la presencia catracha porque nosotros nos hacemos sentir donde vamos. Este es un paso importante en mi carrera y sería un paso importante para Honduras, nosotros representamos con mucho orgullo y primeramente las cosas se nos den como esperamos”.

Eres el representante de Honduras nacido en nuestra tierra y que está en el boxeo profesional y como tal se te debería de dar el mismo respaldo como el que se le ha dado a Teófimo López...

“Sería genial, pero sabemos como es esto. Nosotros simplemente hacemos nuestro trabajo y esperamos nuestra recompensa de Dios y demostrar en el ring que es lo importante, tal y como lo ha hecho Teófimo que ha ganado lo que quiere”.

¿Qué te motiva a continuar en esto?

“Mi esposa y mis hijas que son lo más importante, son las personas que me motivan a levantarme todas las mañanas a correr cuando no quiero, a esforzarme bajando de peso cuando parece que se me va a caer la dieta, ellas son mi motivación y la gente que me apoya, que está al cien conmigo sin importar los resultados que toquen, eso me llena de motivación”.

¿Cómo viven ellas las peleas?

“Mi esposa no se termina de acostumbrar, pero ya lo sabe sobrellevar, mis hijas todavía están pequeñas, una va a cumplir 10 años, a ella le gusta más verme pelear, pero la otra tiene tres añitos. Es difícil para ella (mi esposa), pero sabe que esta es mi pasión y que esto es mi estilo de vida”.



¿Cuánto tiempo más te miras peleando?

“Hasta donde Dios me de fuerzas, voy a cumplir 28 años, todavía tengo para este deporte, voy a ver hasta donde Dios diga que si y yo seguiré trabajando”.

Una invitación a la comunidad garífuna en Nueva York donde reside una de las comunidades garifunas más grandes de todo el mundo...

“No solo es de estar publicando en redes sociales, eso cualquiera lo hace, sería buenp que vinieran a apoyar, sobre todo la comunidad garífuna, sabemos que nosotros hemos puesto bastante en alto el país y el respaldo de nuestra gente garífuna sería muy importante en esta pelea, hay de todo garífuna aquí en Nueva York, así que sería bueno que demostraran su apoyo en esta pelea”.