Emil Martínez habla sobre su nueva faceta: su transición de jugador a entrenador

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- ”Controle la pelota, encare y mande el centro preciso para que su compañero defina... que no se pierda la sorpresa”. Ese grito es de Emil Martínez en su mundo como responsable de las reservas del Marathón.

El exfutbolista vive con intensidad su trabajo. Ya fue ídolo en el equipo verdolaga como jugador y ahora anhela dirigirlo en primera división. Pero su sueño no tiene límites, también quiere algún día saltar la frontera para dirigir en el extranjero y por qué no a la Selección Nacional de Honduras, la que más de una vez integró como jugador. Emil, quien además de dejar huella como futbolista en el equipo verdolaga, jugó en México, China y Costa Rica, ahora se entrega con pasión en cada entrenamiento, grita, corrige errores, llama la atención y trata de aplicar sus conocimientos que aprendió cuando él jugaba.

La entrevista con Emil Martínez

Emil, ¿cómo vives esta nueva faceta de entrenador? Lo estoy disfrutando y a la vez preparándome. Esto de ser entrenador es una pasión que comenzó a surgir desde que estaba en mis últimos años como futbolista. Es algo que a uno debe de gustarle. Al final estaba entre meterme de lleno o no meterme, pero algunas amistades cercanas me decían que tengo madera. A lo largo mi carrera recibí charlas de técnicos que tienen conocimiento a nivel nacional e internacional. Entonces el conocimiento que uno tiene debe de compartirlo con los jóvenes. En mi caso siento que voy por buen camino porque inicié dirigiendo las categorías menores como la U8 U10 y U12. Ahorita trabajo con las reservas, con los futbolistas que están a un paso de ser profesionales. Vamos por buen camino, a la vez estoy sacando mis licencias porque también aspiro algún día a entrenar en la Liga Nacional, primeramente Dios que sea a mi querido Marathón.

Tengo planes a futuro pero voy paso a paso, estoy terminando mi licencia B para en un año tener mi licencia A y poder aspirar a entrenar en la primera división.

Y si nos ponemos en el contexto del pasado y el presente, ¿qué has disfrutado más? El hambre, la ambición y las ganas de triunfar son las mismas. Yo comparto mucho con Mario Berríos, de hecho yo por él me metí a esto, le digo que lo más cercano a ser futbolista es ser entrenador. A él le gusta la parte administrativa. Se sienten los nervios cuando uno va a dirigir un partido, cómo se va a transmitir la idea de juego o un jugador hace un cambio de juego u otra jugada.

¿Por qué dices que por Berríos eres entrenador? Desde siempre hemos tenido una buena relación con él, desde que comenzamos como futbolista. Uno de mis amigos también me sugería que yo tenía madera para ser entrenador, que sacara los cursos. Pero Berríos fue porque surgió una plática, él necesitaba meterse al equipo porque había un proyecto de jóvenes, por eso yo llego al club. Algo tenemos que saber como exfutbolistas y debemos de compartir nuestros conocimientos con jóvenes que tienen ambición de llegar algún día a la Liga Nacional y porqué no a la Selección Nacional y al fútbol extranjero, si yo algún día tuve ese privilegio. La satisfacción mía será que algunos algún día lleguen, de hecho ya han salido varios que dirigimos en reservas, están en el equipo de primera, son el presente del equipo, incluso de la Selección.

Estamos aquí para que los jóvenes cumplan su objetivo, su sueño y que nuestro trabajo vaya encaminado a lo que queremos hacer. Tenemos que dar lo que por gracias recibimos.

¿Se te ha hecho difícil esa transición de jugador a técnico o ha sido fácil? No es fácil. ¿Por qué no es fácil? Muchas veces interpretamos que como fuimos futbolistas anteriormente va a ser fácil ser entrenador, pero son facetas totalmente distintas, uno ya no está directamente en el campo, no es protagonista como fue como futbolista. Ahora dependo de cómo van a jugar mis futbolistas, de cómo los he preparado, tanto psicológica como físicamente, de cómo les transmito la idea.

También comparto con algunos colegas que la preparación Pedagógica es importante porque puedo tener los conocimientos de muchas charlas como dije anteriormente pero cuenta cómo yo transmito mis ideas a mis futbolistas. Estoy sacando los cursos para ser técnico licencia A pero además tengo pensado salir al extranjero, México o Europa, a recibir capacitación, formarme bien, quiero estar preparado para cuando llegue la oportunidad de dirigir a un equipo de la Liga Nacional yo esté listo para asumir el reto.

Es un error pensar que como uno fue buen futbolista va a ser un buen entrenador, de eso me di cuenta cuando yo estaba a punto de retirarme , tuve como técnico a alguien que acababa de retirarse como jugador. Yo pensaba así antes, pero no es así. Tampoco es de pensar que como uno fue jugador será fácil ser técnico. Porque yo soy Emil Martínez no será fácil ir a dirigir, tengo que aprender muchas cosas, estoy en el otro lado.

Cuando uno es futbolista solo va enfocado a jugar, su compromiso solo es el reto del campo. Acá hay que cuidar hasta la parte administrativa con los dirigentes. En la faceta de técnico hay que hacerla hasta padre, cuidar muchas situaciones, como la parte sicológica y manejo de grupos. Eso lo ignoraba como jugador y ahora tenemos que estar capacitado para cubrir todas esas áreas. Estoy del otro lado, ahora dependo del futbolista.

Alguien por ahí me decía que el manejo de grupo a veces es más importante que lo técnico táctico. Todas esas cosas uno las desconocía y ahora estamos empapados de eso. Yo no quiero correr, llevo las cosas paso a paso, es un aprendizaje tanto para mí como para los muchachos, cuando la oportunidad llegue deseo estar preparado para enfrentar ese reto.

¿Cómo jugarán tus equipos si algún día te vemos dirigiendo en la Liga Nacional, cuál es tu filosofía futbolística? Pues estoy también claro en eso, me gusta el fútbol bonito, de hilvanar jugadas. No soy partidario del fútbol directo porque considero que eso fue del siglo pasado, tirar la pelota al frente para que la busquen los dos delanteros y a ver qué sale, no. Me gusta el fútbol en el que mi equipo agarra la pelota, sale jugando desde atrás con carácter y personalidad. Yo tengo varios espejos, por ejemplo en el extranjero me gusta el fútbol de técnicos como Guardiola, Xavi y Luis Enrique, pero si lo trasladamos a nuestro fútbol no sé si nos ajusta la infraestructura, las canchas y la preparación de nuestros futbolistas para eso, tenemos que adaptarnos. Pero lo que si tengo claro es que mis equipos serán ordenados porque donde hay orden hay éxito, de ahí vamos a partir.

Hay ciertos entrenadores en nuestro país que les gusta esa filosofía de salir jugando, de jugar bonito y de llegar todos al frente pero no se salen de ahí, eso para mí es un error. En su momento no van a haber canchas donde no vamos a poder practicar ese juego. Lo pongo en práctica con mis jugadores, nos pasa, me gusta que salga jugando, en ciertas ocasiones con juego directo pero que vaya en beneficio del equipo. Es algo que nosotros trabajamos.

A nosotros en las ligas menores tenemos que tener paciencia para poder transmitirlo, a los jugadores le cuesta ejecutar ciertos fundamentos técnicos y tácticos que no se los han infundido bien en las ligas menores. En este momento no estoy preparado para tener una responsabilidad de esa, me doy cuenta como es, pero voy por buen camino, tengo claro lo que quiero y cómo mis equipos van a jugar.

Mencionaste a Guardiola, Xavi y Luis Enrique, ¿qué te gusta de esos técnicos?

Me gusta los criterios de cómo manejan sus equipos, la confianza y cómo se llevan con sus jugadores. Ahora tiene que ver mucho la relación de técnico y jugador, hay que buscar la forma de que el futbolista esté contento para que pueda rendir en el campo, uno depende de él. Ya los he analizado y he leído de ellos. Pero también está el otro lado, el caso de Mourinho por ejemplo, el fútbol de sus equipos es distinto, en organización y la forma en cómo le saca provecho a sus futbolistas es diferente, Te puedo mencionar también a Carlo Ancelotti, el otro caso es la escuela de Marcelo Bielsa, uno le puede sacar gran aprendizaje a esos líderes. Creo que a los entrenadores aquí nos cuesta leer o ir a ver el entrenamiento de un colega porque vivimos con ese ego, pero al final se trata de aprender y ponerlo en práctica en su momento.

¿Y en el ámbito nacional a qué entrenador admiras? Me gusta mucho la filosofía de “Primitivo” Maradiaga aunque no tuve el privilegio de que me dirigiera como jugador. He visto algunos entrenamientos de él y me gusta cómo juegan sus equipos, agarro alguna de sus cosas y otras no. Me gusta además el manejo de camerino y de grupo de Manuel Keosseían. De Chelato Uclés aprendí cómo ayudarles a los jugadores que llegan a los equipos de primera división y necesitan enseñarles algunos detalles, él tenía esa paciencia. Hoy en día un técnico llega a un equipo y pide jugadores profesionales pero se encuentra con jugadores que les hace falta. Chelato tenía esa paciencia, lo puso en práctica conmigo. ¿Tienes marcado un objetivo? Sí, tengo claro mi objetivo y mi sueño. Primero, esto es una pasión pero también es un trabajo. Para realizar un trabajo hay que estar capacitado, yo me estoy capacitando, en su momento dirigiré mi equipo y si algún día hago las cosas bien por qué no puedo puedo aspirar a dirigir a la Selección Nacional y por qué no a entrenar un equipo en el extranjero . Son sueños que uno tiene y se pueden dar, ahí tiene que ver cómo se prepara uno y a qué aspira.

Ahorita estoy enfocado en lo que es la formación y preparación de jóvenes pero no pierdo mi objetivo que en su momento puedo ser campeón de la Liga Nacional. ¿Dónde se ve en cinco años como técnico? En cinco años me veo dirigiendo un equipo en Liga Nacional, en el 2027. No es fácil en nuestro ámbito porque hay mucha competencia, mucho entrenador, si llega la oportunidad será una vez, me preparo para estar listo porque algunos han llegado, no han aprovechado y se les cerraron las puertas.

¿Cómo es trabajar con reservas?

Es la posibilidad de plasmar a los jugadores jóvenes lo que uno ha aprendido, en base a conocimiento de lo que pasó y de lo que uno está aprendiendo. Tengo apuntes de entrenadores que me dirigieron anteriormente pero también tengo de los que he tenido como mentores ahora que incluso los he tenido como rivales, me he enfrentado con ellos, es bonito enfrentarse uno a sus formadores. Pero lo que es el entrenamiento, la parte logística, es complicado, el apoyo no es el adecuado, como debería de ser. Uno tiene que estar viendo por esto, por lo otro, no está enfocado solo en lo deportivo. A mí me gusta que los muchachos estén bien, que si vamos a viajar lo hagamos en un buen bus. Soy una persona exigente, pero cómo le voy a decir a un muchacho si no se les están dando las condiciones adecuadas. Por ejemplo, en un equipo de Liga Nacional que no han pagado tres meses cómo le va a exigir a un jugador, lo que le va a responder este es que le están sacando la familia de su casa porque no ha pagado alquiler y no puede rendir. Pero a nivel de reservas eso es algo general, no hay apoyo, los equipos deberían cambiar ese sistema, verlo como algo productivo y no como un gasto para los clubes.

Ahorita estaba viendo que no se sabe si se va a jugar o no el torneo de reservas. Los equipos grandes como Marathón, Real España, Olimpia y Motagua deben de tener sus bases permanentes, esto no es un gasto, es la formación, de estos futbolistas se surten los clubes y las selecciones nacionales. Vemos que te acompaña en tu trabajo Mario Beata, ¿hay buena química? La verdad con Mario nos entendemos como anillo al dedo. Me ayuda mucho con los defensas porque fue el fuerte de él, también a la hora de tomar decisiones compartimos ideas. Aprendo de una persona que fue asistente de equipos exitosos en la Liga Nacional y tiene su recorrido en segunda división. Para mi formación y crecimiento es importante tener cerca a este tipo de personas, trabajamos muy bien con Mario.

Como jugador a ti te dirigieron grandes técnicos como Bora Milutinovic, Manuel Keosseián y Chelato Uclés para mencionar algunos, ¿de cuál aprendiste más? Sí, sí. También la filosofía de los mexicanos es muy buena, trabajan muy bien el espacio reducido y el juego en si. De todos aprendí un poco. El profesor Bora trajo la tecnología a nuestro país cuando comenzábamos con la Selección, de ahí en adelante nos dimos cuenta lo importante y necesario que es para uno de entrenador tener ese apoyo y los videos para mostrarle al futbolista cuáles son sus errores y darle seguimiento al equipo contrario. A partir de ahí se maneja todo eso, incluso los mexicanos y uruguayos que vienen lo traen. De Manolo Keosseián aprendí el manejo de grupo y cómo mantener los equipos ordenados. También vino al Marathón un extranjero de apellido Rendón que le gustaba mucho la filosofía de ir y definir rápido la jugada.

¿Ya probaste la gloria? Ja ja ja, sí, tuvimos el privilegio de ser campeón de reservas con Marathón el torneo antepasado, estamos realizando un buen trabajo. Es importante la competencia pero el objetivo principal es formar a los jugadores para cuando asciendan a primera división lleguen a competir de buena manera, con éxito. ¿Cuál es el perfil de jugador que prefieres? Que técnicamente sea bien dotado, que juega bien y que capte los conceptos, eso es fundamental. Que sea inteligente. Los entrenadores en cuestión de escauteo se van mucho por la estatura, que sean futbolistas físicamente bien dotados, pero a mí me gustan mucho los jugadores pequeños. Se necesita la altura, como para la pelota quieta, pero hay jugadores altos que técnicamente soy muy buenos. Al jugador alto le cuesta un poco lo técnico pero aquí se les enseña. Históricamente Marathón forma buenos jugadores pero otros equipos se los llevan, ¿Qué se está haciendo para evitar eso? Los que han salido últimamente han ascendido a nuestro equipo, ese aspecto lo estamos cuidando, que no se pierda el talento que estamos formando. ¿Me puedes dar cinco reservistas que están destacando en el equipo de la primera? Isaac Castillo que es un referente del equipo. También está José Aguilera, Odín Ramos, Barrios, el portero Enzo y “Chaco” que es lateral derecho. ¿Para ti cuál es el mejor entrenador de Honduras en este momento? Si hay que mencionar a un hondureño puedo decir el profesor Salomón Nazar, pero si es por resultados es Pedro Troglio. No puedo dar un punto de entrenamiento porque no comparto con ellos.

¿Hay algo que no viviste como jugador que quieres vivirlo como entrenador? Me gustaría llegar a la Liga Nacional y ser campeón, si es con Marathón, mejor, lo cumplí como jugador y quiero cumplirlo como entrenador también. Además me gustaría dirigir a la Selección Nacional y tener éxito. Es un desafío para la nueva generación de técnicos abrir las puertas de la Selección Nacional y las oportunidades en el extranjero? Pienso que sí, tenemos eso desafío grande. El entrenador hondureño lastimosamente no tiene la credibilidad de los que manejan los equipos y de los directivos de la Federación. No nos dan la oportunidad, nos la deberían de dar como se la dan a los extranjeros, nos dan equipos condicionados. Va un entrenador nacional a un equipo y en dos tres partidos le van mal ya se sabe que pasa, no nos dan proceso.

¿Cómo podemos cambiar eso? Primero tener una directiva que nos respalde pero eso tiene que ir de la mano de los resultados porque la afición también es exigente, aquí en Marathón nos pueden dar dos años de contrato pero si no te va bien en dos o tres partidos la misma afición te saca. Nosotros tenemos menos margen de error que los extranjeros, a ellos les dan más confianza. Eso se puede cambiar con resultados, ganando. ¿Si antes de una oportunidad de dirigir en primera al Marathón llega una oferta del Real España o el Olimpia la tomarías? Ja ja ja, eso lo pensaré en su momento. Yo la verdad estoy agradecido con Marathón, esta es una formación para mí y no sé si en el futuro se me va a dar una oportunidad en el primer equipo, estoy confiando que sí por lo que representé como jugador. La Fenafuth se decidió por el colombiano Reinaldo Rueda para dirigir a la Selección rumbo al Mundial del 2026, ¿qué piensas? Si hablamos de currículum, del legado que antes dejó antes, de lo que hizo, es una decisión muy acertada, yo estuve en el proceso del Mundial del 2010 con él y conoce el medio, además tiene muchas personas afines a él que le brindarán una información positiva. No sé si le va a ajustar con la generación que hay ahora, esperamos que sí, que nos pueda llevar al Mundial por el bien del fútbol nacional. Es una circunstancia distinta, antes habían futbolistas que resolvían partidos, ahora dependeremos de un equipo en sí para sacar a flote la situación. Emil, ¿ con tanta clase que tenías como jugador por qué no triunfaste como se esperaba en la Selección? Nunca di ese paso que tenía que dar en la Selección. El problema mío fue más psicológico. No asumía el reto como lo hacía en Marathón. Yo llegaba a la Selección, estaban rodeado de buenos jugadores, me tocó una generación de grandes futbolistas, me bajaba, me achicaba confiando en otros líderes. Yo llegaba en Marathón y sabía que tenía que ver en el juego del equipo pero en la Selección no, yo decía, aquí está este, aquí está el otro, fue más que todo mental.