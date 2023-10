“Él va ser lo que quiera ser”: mensaje de “Mono” Burgos a Palma

Lo he visto mejor que como lo deje en el Aris. Ha ido evolucionando y ha comprendido que uno necesita ser profesional porque no basta solo con jugar bien. Hay que vivir para jugar y jugar para vivir. Yo a Luis le dije que él va ser lo que quiera ser, no tiene techo a pesar de su temprana edad.

¿Luis es un descubrimiento suyo en Europa?

Palma ya estaba en el Aris cuando yo llegué y vi que a él teniendo mucha habilidad y velocidad no lo ponían a jugar. El equipo tenía como cinco fechas sin ganar, es más, no podía hacer un gol, luego llegamos nosotros (nuevo cuerpo técnico) y lo fuimos poniendo de a poco. Recuerdo que ante el AEK de Atenas lo pusimos de titular y marcó su primer gol, lo primero que hizo fue venir a abrazarme y yo no me di cuenta porque no sabía si era conmigo o alguno de sus compañeros. Ese gesto me lo guardo en mi corazón.