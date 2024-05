Troglio envía mensaje a Motagua y revela que pierde a jugador para semifinales

El entrenador argentino comentó el reclamo que le hace su esposa, el partido ante Real España y reveló el jugador que no estará ante Motagua en las semifinales .

Perder es normal...

Muchos dicen que perder es imposible. Te voy a contar algo. El Inter es súper campeón de Italia y sabes con quien perdió? Con el Sassuolo y es un equipo que está en el descenso y acá nosotros no podemos perder con nadie.

Lo que le dice su esposa...

Nosotros tenemos claro que somos un equipo muy bueno pero que cometemos errores. Hemos marcado una época con estos jugadores y me molestó con ellos y mi misma esposa me dice: “no seas cara dura, ellos te han dado muchas alegrías” y sí que soy cara dura porque me han dado muchos buenos momentos.

Carácter y no sabe por qué el Real España quedó en sexto...

Tuvimos 20 días malos, pero antes de eso le ganamos con diez hombres a este mismo equipazo. Porque es un gran equipo y no sé cómo quedaron sexto si juegan bárbaro. Pero luego tuvimos varios lesionados, además súmale los nueve jugadores que han estado en la Selección, sin embargo, hoy Jorge dio un partido bárbaro.