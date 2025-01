Eduardo Espinel es presentado oficialmente como nuevo técnico del Olimpia

3

El estratega charrúa es consciente de la presión que tendrá al sentarse en el banquillo del Rey de Copas con la obligación de ganar y pelear por títulos. “Vamos a tener críticas, es bueno que nos exijan, es una manera de crecer, si no, no hubiera elegido esta profesión. En cuanto a la presión, estamos tranquilos con esto. Estamos con la ilusión de hacer el mejor trabajo de nuestra carrera”, dijo.

Sobre el tema de fichajes: “En cuanto al plantel, siempre se habla de puestos a fortalecer, pero ya decía, hay un plantel muy rico, sí tenemos nombres para poder fortalecer, se están ocupando los dirigentes, aunque podamos fichar no estará para el inicio, por eso debemos ocuparnos con los que están y potenciarlos”.

Su método de trabajo: “Yo no prometo nada, porque el futuro es incierto, sí prometo trabajo, este club tiene mucho potencial, no puedo decir que saldremos campeones, hay que hacer evaluaciones, pero estoy comprometido en hacer mi trabajo. En cuanto a los juveniles, es una filosofía mía, me encanta trabajar con ellos, me hubiera gustado tener más tiempo. Nos gusta mucho enseñar, teniendo material como nos han contado, echaremos mano de esto”.

Los jóvenes: “Espero que haya muchos cipotes, como dicen acá, ese es nuestro objetivo, dejar algo en el club, donde espero estar muchos años, pero para que en el tiempo se acuerden que este cuerpo técnico hizo debutar muchos cipotes”.

Estilo de juego, ofensivo: “Puede venir, pero no muchos jugadores porque hay una base linda, no queremos cantidad sino calidad. Queremos ser protagonistas, un equipo que proponga. En los equipos que hemos estado, han sido de los que van al frente y son intensos, luego hay que adaptarse a lo que tenemos, en ocasiones hay que jugar de la manera, no deseada, pero sí que le viene bien al equipo”.

¿Qué le han dicho del fútbol hondureño? He recibido información de los que conocen el fútbol de acá, son equipos verticales, se parecen al uruguayo en la fuerza. Hay rivales difíciles, oponentes que cuando enfrentan al Olimpia se motivan.

¿Hasta el momento qué le ha parecido Honduras?

Firmamos por un año, pero queremos estar muchos más. Me ha impresionado la cordialidad de la gente, son muy amables, se me acercan, me piden foto y campeonatos. Lo malo, el tráfico, se complica un poco a veces para moverse.

¿Siente presión de ganar título ya y competir a nivel internacional?

Para conseguir títulos, ya lo hemos hecho con clubes pequeños y venciendo a los grandes, estamos preparados para la presión. Nosotros no nos comparamos con lo que pasó, no sé cómo fue la competencia internacional. Aunque perdieron la final, cuesta llegar a ellas, trabajaremos mucho lo mental, vamos a charlar para dejar a un lado lo que pasó, trataremos de meterles en la cabeza a los jugadores que lo hicieron bien y que pueden hacerlo mejor.

¿Cómo definirá los fichajes que haga?

El plantel está muy rico, trabajando duro, habrá jugadores en diferentes posiciones que se pueden potencial. Nosotros queremos calidad, se consigue potenciando, hay algunos que han cometido errores, pero solo mejoran potenciándoles.