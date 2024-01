“Camello” Delgado anuncia su retiro y revela por qué no salió al extranjero: “El 2017 me marcó”

El actual jugador del Real Sociedad y excapitán del Real España , no dudó en dar la fórmula o el secreto para lograr la cifra: es un hombre de cero vicios, no ha consumido bebidas alcohólicas, no fuma, cero drogas y tampoco se desvela.

Ahí me di cuenta también que antes se adueñaron de mismo récord Júnior Izaguirre del Motagua y Rony Morales del Platense. Me felicitaron un montón de compañeros y me sentí contento.

Ja ja ja, no, sería mentiroso si te dijera que sí. Había dicho que el torneo pasado ya me retiraba, pero en eso vino el profesor Ramón “Primitivo” Maradiaga y estando yo en Estados Unidos me llamó y me dijo que cómo me iba a retirar, que me necesitaba en el equipo. Después me llamó el presidente Ricardo Elencoff y firmé contrato por un año más, pero al finalizar este campeonato se me vence.

Es que en mi mente estaba poner un negocio, tenía que ser yo el que tenía que estar al cien por ciento en eso porque mi esposa trabaja en un banco y yo estaba aquí, estábamos lejos.

¿Te has preguntado a ti mismo alguna vez cómo has llegado a jugar tantos partidos?

La verdad que sí, me hecho esa pregunta, en base ha eso me he puesto a pensar que todo ese proceso lleva un sacrificio. Si una no se cuida en la vida privada y profesionalmente no logra una cosa de esas, ese es el secreto. Si uno es indisciplinado no lo consigue.

¿Tú no tienes vicios?

No, ninguno, no tomo alcohol, no fumo y tampoco me trasnocho, eso es fundamental para el buen rendimiento de un deportista.

¿Y Leonardo Isaula te felicitó tras despojarlo del récord?

Sí, me llamó para felicitarme. Cuando yo llegué al Honduras Progreso, Isaula estaba saliendo, compartió más con mi hermano Juan Ángel y con mi papá, nos tiene un cariño muy especial para nosotros.

¿De todos cuál es el partido que nunca olvidas?

Son varios, pero me marcaron los del año 2017 cuando el país enfrentó una crisis política, había destrucción y tomas de carretera. Recuerdo que el técnico Martín “Tato” García llegó para sustituir a Erick Gallegos como técnico, tuvimos una primera vuelta desastrosa, veníamos de perder casi todos los partidos, pero al llegar él tuvimos una buena racha de triunfos y terminamos siendo campeones, ese momento me marcó. Otro partido que recuerdo fue un clásico contra Marathón que anoté un gol de volea. También el juego con Real Sociedad contra el Honduras que salvamos la categoría.

¿Cómo calificas tu carrera?

Ha sido muy buena, de excelencia, creo que el fútbol me ha dado lo máximo, no me quejo, el fútbol me ha dado lo que he buscado. Gracias a Dios también he estado en equipos donde me han tratado muy bien. Por ejemplo aquí el presidente Ricardo Elencoff se porta conmigo y mis compañeros de mil maravillas, eso hay que agradecerlo. Cuando estuve en el Real España el presidente Mateo Yibrín se portó muy bien, solo tengo palabras de agradecimiento para él.