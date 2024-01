Miguel Falero tras vencer 3-1 ante Motagua: “Este triunfo es alentador”

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Real España le dijo adiós a la malaria de los 14 clásicos sin ganar en la Liga Nacional de Honduras tras doblegar 3-1 al Motagua en el estadio Olímpico de San Pedro Sula. El entrenador de “La Máquina”, Miguel Falero, atendió a los medios de prensa luego del gran triunfazo aurinegro y dejó varias revelaciones en los dos partidos con triunfo en las primeras fechas. El uruguayo reveló que varios jugadores están pasando por buen momento y volvió a disparar contra el calendario del Torneo Clausura 2024.

Lo que dijo

Valoraciones del triunfo del Real España ante Motagua Muy contento por el desempeño de los jugadores. Una vez más demostraron compromiso, demostraron entrega. El partido ante el Vida fue durísimo, no pensamos que se pudiera jugar, corrieron con un hombre menos y hoy demostraron que tienen ganas de ganar, es sumamente por cómo se desarrolló el encuentro, nos tocó un rival difícil, trabajado, un buen equipo, se vuelve a ganar un clásico con autoridad, cuando se tuvo que correr se corrió, cuando pudimos jugar jugamos. Ese equilibrio nos da la tranquilidad de que sea cual sea el rival mantendremos nuestra línea . A veces se va poder, se va a poder menos, la idea es que necesitamos un equipo protagonista, hay mucho compromiso con los jugadores. Mucho se hablaba de los 14 clásicos sin ganar, ¿es la versión que se mantendrá?

Es mi anhelo, estamos trabajando muy duro, estamos de buena forma. Yo no me puedo hacer cargo del pasado ni analizarlo, considero que un equipo grande tiene que brindarse por el triunfo y estamos anhelando hacer un buen equipo. Los buenos equipos contagian de adentro hacia afuera , poco a poco lo vamos logrando, fue gratificante ver la tribuna con muchas damas y que vuelvan a alentar y que regresen es buena señal, no siempre vamos a obtener la victoria, es muy difícil el torneo. Uno de esos problemas es el campo de juego, el otro día no se podía elaborar, despejar, es difícil el poder superar a un rival en un torneo pareja. A medida sigamos por este camino es alentador. ¿Qué le puede decir a la afición del Real España, qué le ha inyectado? A la hinchada le digo gracias, en todo momento han alentado. Si me cruzo con ellos expresan su opinión, hay un contagio positivo, lo veo como que vamos encontrando un sentido de pertenencia. Entonces, los grandes jugadores que fueron ejemplos en la institución están volviendo a tener dominancia como Jhow Benavidez, Devron García. Esta gente estaba vapuleada porque venía malos momentos, nuevamente toman la bandera. Los jóvenes que vienen detrás de ellos son buenos, vienen para revertir situaciones difíciles como lo que estábamos viviendo. Tengo un buen grupo de personas, da gusto trabajar, eso va haciendo un sentido de pertenencia, necesitamos el apoyo de la hinchada, que la hinchada nos dé su apoye, tenemos que demostrarles.

¿Cuál ha sido la fórmula para este buen momento del Real España y estaba molesto por acciones de penaltis? Me voy a referir a lo primero, nunca hablé de los árbitros, no me corresponde, yo me puedo equivocar, el árbitro puede equivocarse. Tenemos buenos jugadores al fútbol que juegan con entrega y compromiso, eso lleva a que los jóvenes vean que tienen una oportunidad, porque no sé si dieron cuenta, teníamos 35 jugadores y dejamos 23. Aquí se compite por el puesto, si él anda mejor, seguramente va a jugar, entonces, el tener un equipo reducido le da oportunidades a los jugadores, la competencia interna le hace bien al club. Les diré la verdad, no sabía cómo iba a armar el equipo hasta el último día, porque no sabía cómo venían los cinco de la juvenil, me habían sacado cuatro de la mayor. Compiten unos contra otros, si ponés a los mejores, hacés una competencia sana. Gran nivel de los futbolistas aurinegros ante Motagua y ¿qué pasó con Bryan Moya?

Dixon Ramírez está en buen momento, varios de ellos están en su estado, en su confianza, los malos momentos los llevaron a esas condiciones. Vuelvo a repetir, el crear un buen ambiente, todo florece, eso nos ha ayudado. Sobre la lesión de Moya es un golpe fuerte que cae en la zona lumbar, entre la cadera y la espalda, un dolor fuerte que lo vamos a esperar hasta el último momento. Sobre el calendario del Torneo Clausura 2024 y se viene Olancho FC en una cancha que quedó espantosa No entendí cómo aceptaron un calendario que me lleva a Olancho a jugar un miércoles y el sábado me lleva a jugar a Choluteca. Ahora, no estoy seguro con jugar los partidos en las fechas, porque al tener problemas de cancha, ellos tienen que presentar dos canchas: Catacamas y Juticalpa. Las dos están con inconvenientes, no tengo la seguridad de que se juegue, es difícil, lo más positivo es que llevaré a todos.