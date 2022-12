El duelo entre Arsenal y Manchester City por la Premier League se acelera

El Manchester City mostró su músculo el miércoles al imponerse 3-1 en Leeds (15º), con un doblete del imparable Erling Haaland, de regreso a su ciudad natal y contra el equipo en el que jugó su padre.

El atacante noruego suma 20 goles en 14 partidos, pero según su entrenador Pep Guardiola, “todavía no está en su mejor nivel”, después de la lesión en un pie que sufrió a finales de octubre.

DE INTERÉS: Liga Nacional podría aumentar a 12 equipos en 2023, asegura Wilfredo Guzmán

Por su parte Haaland reconoció que seguir por televisión la Copa del Mundo de Catar, para la que Noruega no logró clasificarse, había sido un calvario: “Ver a otros jugadores marcar los goles me motivó y me enfadó, estoy hambriento”, confesó a la cadena Prime.