¿Dónde ver la Kings League Americas EN VIVO? Canal de transmisión, equipos y formato

El formato de la Kings League se divide en dos periodos de competición, uno en invierno y el otro para verano.

Para la Fase Regular, los 12 equipos se enfrentan entre sí durante 11 partidos en un “todos contra todos”, jugando uno con otro en una única vez.

Después de esa fase regular, llegan los Playoffs entre los equipos clasificados, jugando 7mo. vs 8vo., enfrentándose el ganador con el 2do. clasificado, asimismo (6to. vs 9no.) vs. 3 ero. y (5to. y 10mo.) vs. 4to. y los ganadores de todo esto a los “Final Four” en las semifinales.