Día, hora y dónde ver los juegos de vuelta de repechajes en Honduras

Preliminarmente se había pactado la revancha para el Yankel Rosenthal, pero los verdes confirmaron que se jugará este domingo 8 de diciembre a las 5:00 PM en el Estadio Morazán.

En tanto, Real España sacó un empate de 1-1 en el Carlos Miranda y buscará capitalizar ese favoritismo para eliminar a Génesis.

El Real España vs Génesis se disputará este sábado 7 de diciembre a las 5:00 PM, también en el Estadio Morazán de San Pedro Sula y ambos duelos serán transmitidos por Deportes TVC.

En caso que Real España y Marathon avancen, las semifinales del Torneo Apertura serán Olimpia vs Marathon y Motagua vs Real España.

El reglamento de la Liga Nacional establece que el gol de visitante no cuenta. Además, no importa la posición en la tabla y en caso de empate en el marcador global, no habrá tiempo extra, sino, penales.