David Suazo dice cuál ha sido el error de Alberth Elis en Europa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los legionarios hondureños se siguen aminorando en territorio europeo a través de diferentes factores que han complicado el panorama para los catrachos. David Suazo, máximo goleador histórico del Cagliari y campeón de Champions League con el Inter de Milán, analizó la actualidad del fútbol hondureño, donde mostró su descontento ante el crecimiento futbolístico de diferentes país de Centroamérica. El “Rey” David también detalló el error de Alberth Elis en el Viejo Continente. “La Panterita” brilló en Portugal, pero se fue a Francia, país en el que está teniendo momentos complicados por su poca participación con el Brest.

Por otra parte, Suazo, quien charló en el programa Cinco Deportivo, alabó la actuación que está teniendo Luis Palma con el Aris de la Superliga de Grecia.

Declaraciones de David Suazo

Alarma por crecimiento de Panamá ”Puedo hablar de mi experiencia y de lo que realmente veo por aquí. Que podamos llegar a ese nivel se necesita llegar mucho tiempo, pero cuando vs que Panamá mejora, que mejora Canadá, que mejora Estados Unidos, aunque de ellos lo acepto porque tienen muchos millones, Canadá también lo puedo aceptar. Pero cuando estás viendo el crecimiento de Panamá es esto lo que me alarma, porque si Panamá que tiene nuestro biotipo como jugador, y ellos están diciendo que quieren ser el clásico, es esto lo que me alarma. Esto quiere decir que no podemos no pensar que estamos haciendo algo diferente”.

Consejos en selecciones menores ”Aquí en Europa, cada vez que hay una fecha FIFA, todos los campeonatos se paran. Incluso desde Sub-15 a Sub-23 se paran. Aquí siempre lo hacen, ¿por qué no le podemos hacer en Centroamérica? Debemos de darle el seguimiento a los futbolistas menores. Ahora me gustaría saber dónde están los muchachos que fueron eliminados del Sub-17, ¿cómo hacen para darle el seguimiento a esos jugadores? Cada vez que se paran tienes el control de estar con ellos, así te das cuenta quién sigue en su equipo, quién está entrenando, qué muchacho tiene una vida regular. Obvio que si no tenemos la infraestructura es muy difícil tratar de programar estas cosas”. ¿Hay calidad para exportar jugadores hondureños a Italia?

”Todos tenemos para jugar, pero se necesita adaptarse, es difícil. El único que se ha afianzado es el “Choco” Lozano, a pesar de que este año tuvo ciertos problemas, pero esos fueron problemas extras y no de campo, que lo demostró en los últimos partidos que jugó. Creo que tiene más de seis años de jugar en España, pero lamentamos mucho que un jugador de esa calidad no logre afirmarse cuando viene a la Selección de Honduras. Error de Alberth Elis “Alberth Elis jugó en Portugal y lo hizo muy bien. Para llegar a ciertas posiciones a veces hay que tener a una persona que te ayude, los consejos son buenos. Si yo hice un primer buen año en Boavista y me están proponiendo un segundo, y no conozco, ¿por qué tener esa prisa de ir a otro lado? Ahí se necesita un consejo válido. Imagina si este año hubiera hecho otros 15 goles, hubiéramos tenido a un Alberth Elis en Porto, Benfica”.

Romell Quioto y Jorge Benguché ”Cuando vemos a Romell Quioto es un fantástico jugador, pero para mí está para más, para mucho más, el año pasado hizo un torneo espectacular, ahora está lesionado. A veces la continuidad nos perjudica. ¿Cuánto jugó Benguché? Tiene gran calidad y lo demostró ahorita con Olimpia, ¿qué pasó? A veces se necesita un poco de suerte en Boavista no la rompió. Después se fue a Uruguay, pero tampoco la rompió”. Elogios a Luis Palma

”La Liga Hondureña se ve poco. Si nosotros no vamos al Mundial y nos marcamos diferencias en el Mundial es difícil que salga un jugador hondureño, porque no nos ven como una característica de fútbol mundial. En estos momentos es de aplaudir a Luis Palma, me han hablado muy bien de él, quien logró afianzarse. Ojalá pueda ser aconsejado bien, hizo un buen año, tiene todo para seguir creciendo”. ¿Por qué no triunfaron Carlos Pavón y Samuel Caballero en Italia? ”Rambo de León, Edgar Álvarez y yo tuvimos la suerte de ir a temprana edad, ¿qué quiere decir? Nosotros fuimos a 19 años de edad, en el cual te dan el tiempo de adaptarte. Dos años de adaptación te lo conceden, esa diferencia fue cuando llegó Carlos Pavón y Samuel Caballero. Es obvio que el tiempo de adaptación es menor, no por capacidad, pero los clubes necesitaban rápido la respuesta, eso les pasó factura”