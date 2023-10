David Faitelson confirma que su madre permanece en Israel pese a ataques: “Me dijo que no puede correr”

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- En medio del cruento conflicto armado que se vive entre Israel y Hamás, el periodista deportivo mexicano David Faitelson reveló que su madre permanece en la nación asiática y que no han logrado evacuarla pese a los ataques con misiles.

Durante su comparecencia, Faitelson no ocultó su angustia y dio a conocer las estremecedoras palabras de su madre, quien continúa atrapada en Israel.

“En algún momento tratamos de sacar a mi mamá, vimos que enseguida el gobierno mexicano apoyó con un vuelo de la Fuerza Aérea, pero hablé con ella y me dijo ‘si me sacan a la calle y en algún momento hay que correr o esconderse, yo no puedo’”, contó.

“Me dijo ‘tengo menos riesgo si me quedo en el cuarto’, entonces decidimos que se quedara en la casa, pero fueron momentos de angustia”, añadió David Faitelson.