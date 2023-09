El dardo de Messi al PSG: “Fui el único jugador campeón que no fue reconocido por su club, no fue lo que esperaba”

Recientemente, “La Pulga” concedió una entrevista al periodista Migue Granados , en la cual no se anduvo por las ramas a la hora de referirse sobre su etapa en la capital francesa y la conquista del Mundial de Qatar 2022 .

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La polémica entre Lionel Messi y su exequipo, el Paris Saint-Germain, sigue más latente que nunca y en las últimas horas el astro argentino soltó un fuerte dardo que no ha sentado nada bien en la capital francesa.

El siete veces ganador del Balón de Oro señaló que no vivió su mejor momento con el PSG y además tuvo un reclamo en contra de su exclub al recordar la Copa del Mundo que ganó con Argentina .

“Se dio así, la verdad no fue como esperaba, pero yo siempre digo que las cosas pasan por algo y si bien digo que no estaba bien ahí, me tocó ser campeón del mundo estando ahí (en el PSG). Todo pasa por algo y si debía ser así después lo entendí”, manifestó Messi.

““Era entendible (que no lo reconocieran), estábamos en el lugar del país al que le habíamos ganado la final y por culpa nuestra no habían sido ellos campeones del mundo otra vez y fui el único jugador campeón que no tuvo reconocimiento (por parte de su club)”, agregó.

Como pocas veces se ha visto, el ‘10’ atizó en contra del PSG y señaló que no se sintió nada cómodo en la capital de Francia.