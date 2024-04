Dani Turcios no le cierra las puertas a Motagua, habla del mejor Olimpia y la Selección

Un reclamo defendiendo a sus jugadores que lo acompañaban en el banco de suplentes le costó la expulsión en el juego contra Real Sociedad. “Échame, me voy a las gradas, pero no voy a permitir que que tu cuarto árbitro trate mal a mis jugadores”, decía el joven entrenador.

Sí, lo estoy disfrutando al máximo. Cuando yo jugaba fútbol siempre lo dije, cuando ya no me sienta cómodo llegando a entrenar me retiro, lo hice. Como entrenador es lo mismo, pero el presente lo disfruto.

Esta es una carrera difícil, pero toda la vida andamos con que no hay apoyo, que no hay oportunidades. Carlos Pavón ya dirigió en Marathón y Vida, pero luego se decidió a trabajar como comentarista de televisión y se mantiene ahí. Amado ha vuelto a retomar su carrera como entrenador. Lo de las oportunidades yo soy de los que pienso que uno se las gana con su aprendizaje que tiene, pero tenemos que comenzar de a poco, en eso estamos claros. Después uno agarra impulso con la personalidad que va adquiriendo.

Habemos varios, queremos tratar de darle una nueva identidad al fútbol de Honduras. Está el caso de Carlos Pavón que no ejerce, pero ya ejerció. El caso de Amado Guevara que ahorita ha vuelto a trabajar en Estados Unidos. Emil Martínez no es de mi generación pero está activo con las reservas del Marathón.

Bueno, pero eso también significa que no estamos haciendo bien las cosas los técnicos hondureños, hay que ser claros y autocríticos. Si hay poco técnico hondureño en la Liga Nacional es que no se están haciendo los méritos suficientes para dirigir.

Aquí te dan 20 o 24 jugadores y con eso tienes que implementar tu estilo, tu método y toda tu filosofía. Depende en qué equipo estés, porque si vas al Vida no es lo mismo que estés en Olimpia; si vas al Motagua no es lo mismo que estés en UPN o Real Sociedad. Acá ese es el detalle, tienes que acomodarte a las instituciones.

Plasmaremos una idea en la cancha, pero aquí en Honduras no podemos hablar de estilo ni métodos juego porque no contamos con las herramientas suficiente. Vámonos lo más alto posible, por ejemplo Pep Guardiola en sus equipos dice mi estilo de juego es este, pero le ponen mil millones de dólares para invertir en los jugadores que se adaptan a su estilo de juego.

¿De quién te ves sustituto en el futuro como entrenador?

No me veo sustituto de nadie, todos trabajamos para seguir sosteniendo nuestro trabajo, la oportunidad llegará en su momento, me estoy preparando lo máximo posible para que el día que llegue yo pueda tener la capacidad para poder manejarla.

¿En cuánto tiempo te ves dirigiendo al Olimpia de la primera división?

En este momento no hay palabras para nombrar el trabajo del profesor Pedro Troglio en el equipo de primera división, es algo espectacular. Estamos satisfechos y felices de que él esté aquí para seguir aprendiendo de él, así que en este momento es ilógico pensar en Olimpia cuando su técnico está haciendo las cosas muy bien en primera división.

Se está haciendo un trabajo conjunto, incluso algunos de nuestros jugadores de las reservas tienen la posibilidad de debutar con el profesor Troglio y lo más importante que el equipo de primera división está sumando títulos y récords. En ese sentido en este momento estoy tranquilo y feliz preparando estos jóvenes de las reservas, seguiré aquí hasta que toque una oportunidad verdadera.

¿Y cómo qué equipo de algún técnico extranjero te gustaría que jueguen tus equipos?

Yo paso mirando fútbol internacional y copio muchas cosas, lo asimilo y lo incluyo en mi metodología de entrenamiento nada más, lo sumo a mis conocimientos y a la metodología del club. No me enfrasco en un solo método de entrenamiento o de juego. Intento buscar cosas de entrenadores diferentes a nivel mundial.

Pep Guardiola tiene su estilo pero Jürgen Klopp tiene otro; José Mourinho tiene el suyo y Carlo Ancelotti tiene su propio estilo que lo presentó el martes contra el Manchester City y me pareció espectacular. Todo eso mezclado se acondiciona a la realidad nuestra.

Tú también tienes un pasado en Motagua como jugador, ¿si se presentara una oportunidad de los azules de dirigir en primera antes que el Olimpia la tomarías?

Uno no se puede cerrar las puertas de ningún lado. Para Motagua solo tengo cariño y respeto para la directiva y como institución. En Motagua pasé momentos bonitos, fui feliz, así que uno no puede cerrarse las puertas y dejarse llevar por una mala expresión. Uno está en una posición y en un trabajo en el que si las condiciones son buenas tiene que tomarlas, pero soy profesional y en este momento soy feliz en Olimpia. Yo también me estoy formando como estos jóvenes.

¿Ya te sientes listo para dirigir en primera división?

Sí, me siento listo. Sin duda al alguna que dirigiré en algún momento y quizás cometeré un montón de errores, pero de eso hay que seguir aprendiendo. Guardiola reconoció que se había equivocado el año antepasado cuando fue a jugar a Madrid y quedaron eliminados con el City , pero luego corrigió y el año pasado salió campeón de Champions. Lo importante es darle la vuelta y no seguir cometiendo los mismos errores, ese es parte del crecimiento no solo de un entrenador sino de todos los seres humanos.

¿Hoy por hoy a quién consideras el mejor técnico hondureño?

Hondureño o dirigiendo en Honduras, no hay ninguna duda que el profesor Pedro Troglio es el mejor por todo lo que ha logrado, está logrando y seguirá logrando en el club Olimpia, no hay alguien que se le acerque.

Este Olimpia es actualmente campeón invicto y ahora es líder del torneo Clausura, ¿te huele a bicampeón invicto?

Ojalá lo logre. Hablando con Carlos Will Mejía llegamos a la conclusión que si el equipo sale vivo de los próximos tres partidos lo del bicampeonato invicto es un objetivo que se lo puede plantear.

¿Cómo calificas este Olimpia que dirige Pedro Troglio?

Mira que tú sabes que yo jugué ocho años en el Olimpia, pero este equipo actual no tiene comparación, sus números lo tienen en un pedestal.

¿Entonces es mejor este Olimpia que aquel en que tu jugaste?

Sin duda alguna, están en ese pedestal del que nadie los ha podido bajar, lo más arriba que un club puede estar. Este Olimpia para mí es el mejor de todos los tiempos y no sé cuánto vamos a tener que esperar para que alguien lo pueda igualar, no sé si alguien lo pueda lograr.

¿Cómo ves ahora el fútbol de Liga en comparación al que tú jugaste?

Es difícil ponerse a opinar de esos temas en donde solo traen conflicto. No quiero tocar ese tema, pero si hay que destacar que Olimpia es el mejor club de Honduras, le toca jugar la Concachampions y esperamos que pueda ganar un torneo de Liga más.

¿Te defraudó que la Selección quedara eliminada de la Copa América tras perder el repechaje contra Costa Rica?

Más que defraudarme, me dolió. Clasificar a la Copa América hubiera sido una bonita oportunidad para este grupo de jugadores que integran la Selección y una buena oportunidad para el profesor Reinado Rueda como técnico. Son momentos que llegan y los jugadores no los aprovechan lastimosamente.

Imaginate que ustedes con aquella selección improvisada fueron a protagonizar un gran papel a la Copa América del 2001 en Colombia y ahora estos dejan ir la oportunidad de volver...

Como te digo, las oportunidades se presentan pero el jugador decide si las toma o no. El 2001 nosotros decidimos tomar esa oportunidad para hacer trascender nuestro país, para romper barreras y decidido lo logramos. Potencial siempre ha habido.

¿En las circunstancias que está la Selección cómo ves el camino hacia el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá?

Pues yo creo que no sé lo que tendría que pasar para que Honduras no clasifique a ese Mundial. Sin competir México, Estados Unidos y Canadá la palabra no es fácil pero está esa gran oportunidad para poder lograrlo. No quiero ni pensar que Honduras no clasificará al Mundial, sería un fracaso rotundo.

¿Tú sigues confiando en el técnico Reinado Rueda?

Sí, confío porque sé de su capacidad, es una persona de muchísimo conocimiento, se tiene que dar cuenta de algunas situaciones en nuestro fútbol porque pasó mucho tiempo alejado de Honduras, desde el 2010 se había ido. Solamente tiene que rodearse de personas conocedoras de nuestra Liga.

Hay jugadores como Choco Lozano y Alberth Elis que se les exige un mayor rendimiento en la Selección, ¿eso es justo o injusto?

Ellos son los referentes de la Selección, juegan en ligas importantes del mundo, tienen que dar la cara, ojalá sepan tomar ese rol.

¿Por qué ya no salen buenos jugadores como en tus tiempos?

Son etapas, son generaciones que se dan. Por ejemplo al profesor Ramón Maradiaga le tocó disfrutar de una muy buena generación, con experiencia y juventud. Una vez en una plática que tuvimos, el profesor Rueda le dijo a Primi que a él le tocó sufrir con la generación de nosotros, en el sentido de que estábamos muchos jóvenes, locos, con mucho ímpetu.

Que él (Rueda) había ido a disfrutar de lo que Primi hizo, que al llegar después le tocó más fácil, ya nos había agarrado más maduro, consagrados en nuestras carreras y en nuestros hogares. En esta generación hay jugadores muy jóvenes a pesar de que varios juegan en el extranjero.