Cristiano Ronaldo arremete contra los premios The Best y Balón de Oro

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cristiano Ronaldo siempre tiene una opinión particular sobre cualquier tema y contra los premios The Best 2023 se la tenía guardada, aunque ya la dio a conocer. CR7 que en dos ocasiones ganó el galardón criticó fuertemente la credibilidad que tiene ahora la entrega, ya que este último todo indicaba que sería para Haaland.

“El Balón de Oro y el The Best están perdiendo credibilidad, ya no creo en estos premios”, aseguró Cristiano Ronaldo en una entrevista al diario deportivo portugués Record.

También habló de los trofeos individuales que ha ganado, donde aseguró que él tuvo que tener los mejores registros para poder llevarse el premio.

“No me pueden quitar este trofeo porque es una realidad. Eso me hace aún más feliz, porque los números son hechos”. Eso sí, en ningún momento dijo que Messi no lo merecía: “Estoy acostumbrado y sé cómo funcionan estos organismos. Sinceramente, no vi la entrega del The Best”, llegó a decir Cristiano Ronaldo en la entrevista.

“Tenemos que analizar toda la temporada. No quiere decir que Messi no lo mereciera, ni Haaland, ni siquiera Mbappé. Simplemente ya no creo en estos premios”, fue la conclusión de CR7.

