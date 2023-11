Luis Marín de Costa Rica revela los killers de Honduras ¿Está Palma?

Y otros partidos que hemos perdido con México, el 3-0, pero diferente, donde la Selección había competido, pero en esta oportunidad lo que tiene más molesto el ambiente fue porque no competimos. Respetando a Panamá que ha subido su nivel, pero Panamá no es Alemania, Argentina o España. Entonces, el hecho que no compitiéramos de local y visita, en eso hubo mucha molestia. Y estas dos derrotas que perdimos 6-1 en el global, la llamamos como la peor derrota que ha tenido el fútbol de Costa Rica.

¿Qué cambios a nivel futbolístico debería presentar Gustavo Alfaro para enfrentar a Honduras en marzo?

Tenemos que cambiar muchas cosas, el rendimiento del jugador actual debe cambiar. Creo que se tiene que hacer una buena escogencia con los jugadores que tiene que llevar en ese partido. Además, elegir a los mejores que están en ese momento, todavía faltan meses. Alfaro tiene que seguir empapándose de los jugadores que tiene Costa Rica, el ambiente del fútbol de nuestro país, los legionarios que hay, un seguimiento más detallado. Además, están contemplando microciclos y se podrían jugar uno o dos partidos en enero, en el que podría haber trabajo con jugadores del ámbito local.

Tenemos que cambiar todo, porque presentamos en estos dos partidos ha sido lamentable, un nivel muy bajo de jugadores y como equipo. Entonces, para poder competir ante Honduras debemos hacer un cambio radical.

Hoy por hoy, si Honduras y Costa Rica se enfrentaran, ¿quién pasaría?

En estos momentos es favorito Honduras. Si miramos los últimos dos partidos de cada país, el favorito es Honduras. Si vemos que Honduras que tiene un proceso más largo que el nuestro, el favorito es Honduras. El momento futbolístico de la Selección Hondureña está bien. Todo eso nos hace pensar que Honduras es favorito, pero es uno solo partido, de aquí a marzo el rendimiento de los jugadores puede variar.

En el Costa Rica-Panamá hubo pitazos a Joel Campbell, momentos tensos en el fútbol costarricense

Fue lamentable, ya que se mal interpretó, se confundió algo que no debe ser en ninguna parte del mundo.

Claramente hacer este partido en el Ricardo Saprissa, mucha afición saprisista fue al estadio y, al final, ante la misma frustración por el desempeño, se tomó los últimos minutos para ofender a jugadores del Alajuelense, que en este caso era Joel Campbell el más referente, pero es algo que repudiamos, que no tiene lugar de ser, era un partido de selección, hubo mucho enojo en la afición y estuvo mal donde no tenía que darse. Esperamos en Dios que no se vuelva a repetir.

¿Qué opina del arbitraje de Iván Barton en el México-Honduras? ¿Perjudicaron al equipo de Rueda?

Sí, realmente fue perjudicado muchísimo Honduras. El hecho que se dieran muchísimos minutos, más allá de los nueve minutos, más los dos extras, eso fue error del árbitro. De verdad que en Costa Rica se comentó que claramente fue perjudicado, que claramente da para pensar mal y que a dedo México tiene que estar en finales por temas económicos, entonces, creemos firmemente que Honduras fue perjudicado.

Creo que Honduras compitió bien el primer juego, lo hizo muy bien. En el segundo juego lo hizo bien, tal vez en el segundo tiempo se echó atrás, hubo desgaste. México las tuvo, las falló, eso no es culpa de Honduras. Lo que sí es lamentable es que el árbitro afectara 100% a la Selección Hondureña.

¿Cuáles son los jugadores de Honduras de los que debe tener cuidado Costa Rica?

Choco Lozano es un referente arriba. Luis Palma me parece que es un jugador interesante, rápido y de mucha intensidad. Me parece que Elis, aunque no ha estado en su mejor momento, no mostró mucho contra México, siempre es peligroso.

¿Qué fortalezas le ve a esta Selección de Honduras?

Veo una Selección de Honduras que está entendiendo la idea del técnico. Veo jugadores que vienen subiendo su nivel en el caso de Lozano y Palma. Los centrales han venido evolucionando, el arquero me parece un buen portero. Tiene jugadores que son interesantes y colectivamente se van viendo mejor y va captando mejor la idea del profesor Rueda.

Keylor Navas no estuvo en los duelos ante Panamá, ¿qué opina de Chamorro y pide el retorno del exportero del Real Madrid?

Chamorro es un muchacho joven, arquero de 23 años que ha tenido buenas temporadas en Saprissa, lo ha hecho muy bien, tiene mucho futuro, está empezando en la selección. Y Keylor siempre será necesario viéndolo en la liga donde juega y esté activo, siempre será necesario. Además, es un jugador importante cuando esté en la Selección de Costa Rica. Keylor debería de estar porque es un partido al límite.