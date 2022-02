Félix Sabio: "Mi compromiso es no abandonar el deporte"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente de la Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (Condepah), Félix Sabio, dejó en claro que el país se ha enfocado tanto en un solo deporte (fútbol), que las demás disciplinas no han tenido el mismo apoyo, quedándose casi en el olvido, cosa "que tiene que cambiar".



"El abandono de las demás disciplinas ha sido histórico, sin embargo se han hecho algunos refuerzos pero no son suficientes. Creo que es importante la visualización de las demás federaciones, porque hay gente que cree que todos naces para ser futbolista... no es así", dijo Sabio.

El exjugador de la selección de volibol declaró estar de acuerdo con la fomentación de las distintas disciplinas deportivas en las escuelas, pero para poder lograrlo se necesita entablar conversaciones con el Ministerio de Educación sobre la posibilidad de ampliar un poco más la clase de Educación Física.



"Yo fui atleta veinte años de la selección de Vóleibol de Honduras, y yo sé que se tiene que volver al sistema público y privado. Hay que establecer vínculos con el Ministerio de Educación, llegar a acuerdos para brindar más tiempo a la clase de Educación Física ya que es inaceptable que un niño llegue a las federaciones a formarse cuando la inducción se debió dar en su centro educativo", agregó.



"Creo que las nuevas autoridades del país tienen un compromiso enorme con el deporte, pues todos sabemos que es un canal para erradicar la violencia, pandilla, maras, así que confío en que haremos un gran trabajo".



Asimismo manifestó que un eje principal en su gestión será la atención médica necesaria para los atletas, y de esa manera evitar que se pierda el talento por no poseer los cuidados, precauciones y mecanismo que protejan al deportista de sufrir alguna lesión.

