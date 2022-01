Javier Delgado sobre el caso de Ilce Barahona: “Su adaptación fue lenta”  

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Ilce Barahona no entra en los planes del entrenador Raúl Potro Gutiérrez para este torneo Clausura. Su bajo rendimiento y la poca adaptación son algunas de las causas.



Javier Delgado, director Deportivo de Real España se refirió al caso y comentó que el club ya le busca un nuevo equipo.



“Se ha hecho una depuración en la plantilla para este torneo, a algunos jugadores se la han dado su finiquito. De reservas se han subido algunos. En caso de Ilce es especial, le estamos buscando equipo, él no entra en planes del entrenador. Tiene contrato de dos años y medios con Real España, entonces estamos viendo darlo a préstamo, ya hemos tenido varios acercamientos en algunos equipos, por la tranquilidad del jugador en estos días ya tendremos una repuesta”, explicó Delgado.



Delgado reveló que la adaptación de Ilce no fue la mejor en el equipo y le buscan las mejores opciones.



“Lo primero con Ilce fue es que su adaptación fue lenta. Aquí nadie puede negar las condiciones del jugador, yo tuve la paciencia de tres meses para traerlo aquí, esperando la oportunidad que él tenia de jugador en el extranjero y no se concretó. Con el desarrollo del tiempo y de los entrenos, pues cuando tuvo participaciones no le fue tan bien y eso le restó en el equipo. Luego se hace un análisis y se llega a la conclusión que debemos buscar otras opciones”, reveló.



La parte más complicada del caso de Ilce es el económico, comentó Delgado, ya que no todos los equipos pueden hacerse cargo de su salario.



“Sobre la parte económica es la más difícil, uno deseara que cuando uno manda a un jugador a préstamo el otro club se haga cargo del pago, pero no es así. Nosotros deseamos darle los mejores términos y que él retome su mejor nivel”, dijo.



El volante catracho solo jugó seis partidos con la máquina el pasado torneo y ahora deberá buscar nuevos horizontes.



